Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια - Η αντίδρασή τους στην πρόσκληση Τσιάρα

Η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας (15/12), με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους να αντιδρούν τις εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου τους μετά τη σύσκεψη, αν και οι δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν τις θεωρούν ξεκάθαρες.

Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, υποστηρίζοντας πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος κ. Χατζής, η απόφαση θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

«Οι δηλώσεις του κ. Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες, επί της ουσίας, δεν ήταν. Για παράδειγμα εμείς ζητάμε ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα σταθερά, ο υπουργός είπε ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο μείωσης του ρεύματος, το αφορολόγητο πετρέλαιο. Όσον αφορά τα χρήματα από τα αδιάθετα ποσά των ενισχύσεων, αυτά τα χρήματα δεν είναι "έξτρα", που θα δοθούν για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες μας, αλλά είναι χρήματα επί της ουσίας δικά μας, που τα δικαιούμαστε, και ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουν δοθεί», δήλωσε ο κ. Χατζής.

Έως αύριο το απόγευμα εκτιμάται ότι θα υπάρξει η τελική απόφαση των αγροτών για την πρόσκληση του υπουργού να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση.

«Επιφύλαξη» στο μπλόκο Πλατυκάμπου

Στο μπλόκο του Πλατυκάμπου στη Λάρισα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν με «επιφύλαξη» όσα ανήγγειλε το μεσημέρι ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας όμως ότι είναι «θετικό» και ένα «βήμα προς τον διάλογο» η κατανόηση της κυβέρνησης προς τα «δίκαια αιτήματά» τους.

Αντίστοιχες συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα στα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

Θετικά μηνύματα από τον Έβρο

Οι αγρότες στο τελωνείο Κήπων στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία, βλέπουν «θετικά μηνύματα» από τις δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα.

Οι αγρότες του νοτίου Έβρου βρίσκονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα ανά τη χώρα, και θα πρέπει, όπως οι ίδιοι λένε, να παρθεί μία απόφαση με την πανελλαδική επιτροπή για να οργανωθούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με το Open, οι αγρότες «εν μέρει ικανοποιούνται» από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά όλα τα μέτρα χρειάζονται εξειδίκευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, εκφράζουν απογοήτευση καθώς δεν άκουσαν τίποτα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας και το μέλλον της τα επόμενα χρόνια.

Περίπλοκη εικόνα στα μπλόκα της Μακεδονίας

Στην κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αγροτών, ενώ οι συνελεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πλειοψηφία τους, σύμφωνα με το Mega, τα μπλόκα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας βλέπουν στο κάδρο μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι ικανοποιημένοι σε κάποια σημεία, αλλά τις λεπτομέρειες θα τις αποφασίσουν εντός των επόμενων ημερών.

Στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης «βρήκαν μία πρώτη θετική ανάγνωση στα όσα άκουσαν σήμερα από τον υπουργό».

Μπλόκο Μαλγάρων: «Ασπιρίνες» και «επικοινωνιακό τρικ» οι δηλώσεις Τσιάρα

Οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισαν «ασπιρίνες» τις ανακοινώσεις του υπουργού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες έκαναν λόγο για «επικοινωνιακό τρικ» του υπουργού Κώστα Τσιάρα, βάζοντας στο τραπέζι τον επ' αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν για τα επεισόδια κατά τη διάρκεια της πρώτης κινητοποίησης των παραγωγών, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής , μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών, την ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα , και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία στον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.-

Μαρινάκης για αγρότες: Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «στις 3 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις ο κ. Τσιάρας για να βάλει ένα πλαίσιο στα αιτήματα που έχουν αποστείλει οι αγρότες. Υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω περιορισμών της ΕΕ. Στόχος είναι να δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά πάντα στο μέτρο του λογικού και του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων»

Για τις συνέπειες είπε: «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει να υπάρχουν όρια όπως περιγράφονται από το νόμο». «Δεν μπορεί όποια κινητοποίηση να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».

«Υπάρχουν αιτήματα όπως οι εγγυημένες τιμές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων», πρόσθεσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. «Αν τα λεφτά δίνονταν με την λογική των κομμάτων στη Βουλή θα είχαμε πτωχεύσει δέκα φορές», απάντησε σε άλλο σχετικό ερώτημα.

