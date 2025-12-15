Μπλόκα αγροτών: «Ασπιρίνες» οι ανακοινώσεις Τσιάρα - Ώρα αποφάσεων για τις κινητοποιήσεις

Ώρα συσκέψεων στα πολυάριθμα αγροτικά μπλόκα ανά την Ελλάδα το απόγευμα της Δευτέρας (15/12), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρνητική τοποθέτηση των κινητοποιημένων παραγωγών στη νέα πρόσκληση διαλόγου που τους απηύθυνε λίγες ώρες νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο συνεδριάζει στις 7 μ.μ., παρότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική απάντηση, οι αγρότες δεν θα δεχθούν τη νέα πρόσκληση του κ. Τσιάρα.

«Ασπιρίνες» οι δηλώσεις Τσιάρα

Οι αγρότες του μπλόκου Μαλγάρων χαρακτήρισαν «ασπιρίνες» τις ανακοινώσεις του υπουργού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν για τα επειδόσια κατά τη διάρκεια της πρώτης κινητοποίησης των παραγωγών, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

«Ακούσαμε γενικόλογα»

Οι αγρότες αναγνωρίζουν μεν ότι η κυβέρνηση «βλέπει» πλέον τα δίκαια όπως λένε αιτήματά τους, αλλά τους απαντά με ασάφεια στα βασικά ζητήματα. «Ακούσαμε γενικόλογα, μια δήλωση χωρίς σαφείς δεσμεύσεις», ήταν το κλίμα από σχεδόν όλα μπλόκα που βρίσκονται απλωμένα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, τότε οι αγρότες έχουν αποφασίσει να «τακτοποιήσουν» τα τρακτέρ τους στην Εθνικές Οδούς, δηλαδή να τα παρατάξουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα κλείνουν τους δρόμους έτσι ώστε να επιτρέπεται μερικώς η κυκλοφορία και κυρίως το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα ώστε να μην εμποδιστεί η μετακίνση των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η οριστική απάντηση των αγροτών προς την κυβέρνηση από όλα τα μπλόκα αναμένεται μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (15/12).

Διαβάστε επίσης