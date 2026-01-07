Πολωνία: Απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνες - «Είναι μια ιστορική στιγμή»

Η Πολωνία πήρε μια ιστορική απόφαση, με την οποία απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνες, βάζοντας τέλος σε μια βιομηχανία που ήταν δεύτερη σε μέγεθος μετά από αυτήν της Κίνας.

Ο νόμος, ο οποίος υπεγράφη από τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, απαγορεύει τη δημιουργία νέων εκτροφείων για γούνες, ενώ τα 200 ήδη υπάρχοντα εκτροφεία της Πολωνίας έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιανουάριο του 2034 για να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Πολλά από αυτά αναμένεται να κλείσουν νωρίτερα, εκμεταλλευόμενα μια «προσφορά αποζημίωσης» που θα ισχύει μόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με αυτό το μέτρο, η Πολωνία γίνεται η 18η χώρα της ΕΕ που απαγορεύει την εκτροφή ζώων για γούνες.

Η ιστορική αυτή απόφαση λήφθηκε αφού η φιλανθρωπική οργάνωση Humane World for Animals (HWA) υπέβαλε ένσταση με 76.000 υπογραφές στον Ναβρότσκι. Συνολικά, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπογράψει μια άλλη ένσταση ζητώντας την απαγόρευση της εκτροφής ζώων για γούνες σε όλη την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάζει να απαντήσει τον Μάρτιο.

Η διευθύντρια της HWA στην Πολωνία, Iga Głażewska-Bromant, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν μια «ιστορική στιγμή για την προστασία των ζώων στην Πολωνία».

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτελέσει έναν κρίσιμο καταλύτη για να υπάρξει αληθινή αλλαγή σε αυτόν τον κλάδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της εκτροφής ζώων για γούνες σε όλη την Ευρώπη», κατέληξε.