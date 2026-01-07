Όλντρικ Έιμς: Πέθανε στη φυλακή ο πράκτορας της CIA που είχε πουλήσει μυστικά στη Σοβιετική Ένωση

Ο Όλντρικ Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Μόσχας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές. Αναλυτής της αντικατασκοπείας της CIA, καταδικάστηκε το 1994 να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή επειδή πούλησε έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον πληροφορίες στην τότε Σοβιετική Ένωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία αυτή είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, που εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών. Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, φέρεται να έδινε πληροφορίες στους Σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες και η δράση του ήρθε στο φως το 1994.

Το ζεύγος δήλωσε ένοχο για τις αντίστοιχες κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Ο Όλντρικ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, ενώ η Ροζάριο σε λίγο πάνω από πέντε χρόνια.

Ο Έιμς παραδέχτηκε ότι παρείχε πληροφορίες στη Μόσχα για σχεδόν μια δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων δυτικών πρακτόρων πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, και λέει ότι έλαβε αμοιβή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη φυλακή στην Washington Post μια μέρα πριν από την καταδίκη του, ο Έιμς είπε ότι το κίνητρο της κατασκοπείας ήταν «άμεσα και συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα».

Ομολόγησε «βαθιά ντροπή και ενοχή» για «αυτή την προδοσία εμπιστοσύνης, που έγινε για τα πιο ταπεινά κίνητρα», για να αποκτήσει δηλαδή χρήματα για την πληρωμή χρεών. Αλλά υποβάθμισε τη ζημιά που προκάλεσε, λέγοντας στο δικαστήριο ότι δεν πίστευε ότι είχε «ζημιώσει αισθητά» τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ότι «βοήθησε αισθητά» τη Μόσχα.

«Αυτοί οι πόλεμοι κατασκοπείας είναι ένα δευτερεύον θέαμα που δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στα σημαντικά συμφέροντά μας στον τομέα της ασφάλειας όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στο δικαστήριο, αμφισβητώντας την αξία που αποκόμιζαν οι ηγέτες οποιασδήποτε χώρας από τεράστια δίκτυα ανθρώπινων κατασκόπων σε όλο τον κόσμο.

Ο Έιμς εργαζόταν στο τμήμα Σοβιετικής Ένωσης/Ανατολικής Ευρώπης στα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, όταν προσέγγισε για πρώτη φορά την KGB, σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης του FBI. Συνέχισε να μεταδίδει μυστικά στους Σοβιετικούς όσο βρισκόταν στη Ρώμη για τη CIA και μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον. Εν τω μεταξύ, η κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προσπαθούσε μανιωδώς να καταλάβει γιατί τόσοι πολλοί πράκτορες ανακαλύπτονταν από τη Μόσχα.

Το 2018, το όνομα του Έιμς επανήλθε στην επικαιρότητα μέσω του βιβλίου του Μπεν Μακιντάιρ « Ο Κατάσκοπος και ο Προδότης», το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς τη διάσωση ενός συνταγματάρχη της KGB που εργαζόταν για την MI6, ονόματι Όλεγκ Γκορντιέφσκι, από τη Μόσχα το 1985. Ο Έιμς είναι ο ονομαζόμενος «προδότης» επειδή ενημέρωσε τη Μόσχα για τις δραστηριότητες του Γκορντιέφσκι.

