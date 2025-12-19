Βρετανία: Απατεώνας παρίστανε τον πράκτορα της MI6 και υποσχέθηκε να την... παντρευτεί

Ένας διαβόητος απατεώνας στη Βρετανία, ο οποίος προσποιούνταν ότι ήταν πλούσιος τραπεζίτης και μυστικός πράκτορας της MI6 για να συνάψει «πουλήσει» έρωτα σε γυναίκα, την οποία υποσχέθηκε ότι θα την παντρευτεί, καταδικάστηκε να πληρώσει στο θύμα του αποζημίωση 125.000 λιρών (142.000 ευρώ) έπειτα από δικαστική μάχη πέντε ετών.

Ο Mark Acklom φυλακίστηκε για την εξαπάτηση της διαζευγμένης Carolyn Woods, την οποία έπεισε να του παραδώσει όλα τα χρήματά της, υποσχόμενος να την παντρευτεί.

Την άφησε χωρίς λεφτά και με τάσεις αυτοκτονίας όταν έφυγε στο εξωτερικό, πριν το Sky News τον εντοπίσει στην Ισπανία και την Ελβετία, από όπου εκδόθηκε το 2019.

Αργότερα εκδόθηκε ξανά στην Ισπανία για να εκτίσει την ποινή από την οποία είχε διαφύγει.

Στο τέλος μιας πενταετούς σειράς ακροάσεων στο δικαστήριο του Μπρίστολ βάσει του νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (POCA), οι δικηγόροι συμφώνησαν ότι ο 52χρονος Acklom είχε αποκομίσει 710.000 λίρες (810.000 ευρώ) από την απάτη του κατά της κυρίας Woods, αλλά ότι τα εντοπίσιμα περιουσιακά του στοιχεία ανέρχονταν μόνο σε 125.000 λίρες.

Θα φυλακιστεί για δύο χρόνια αν δεν συμμορφωθεί με την απόφαση.

Μικρή η πιθανότητα να πληρώσει

Ο δικαστής Martin Picton εξέδωσε διαταγή κατάσχεσης 125.000 λιρών εναντίον του Acklom και υπέρ της κυρίας Woods, αλλά δήλωσε ότι οι πιθανότητες να την πληρώσει είναι ελάχιστες.

«Την παρέσυρε η αποφασιστικότητά του να την απομυζήσει οικονομικά και την στέρησε από την αξιοπρέπειά της, ασκώντας τις εξαιρετικές του ικανότητες ως απατεώνας που είχε τελειοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε ο δικαστής.

«Οι πιθανότητες να ανακτήσει το δικαστήριο οποιοδήποτε ποσό από αυτόν εξαφανίστηκαν σχεδόν εντελώς όταν εκδόθηκε στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Είπε ότι το μόνο πλεονέκτημα της διαταγής ήταν ότι ο Acklom δεν θα μπορούσε ποτέ να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε, αλλά αυτό θα προστάτευε άλλα πιθανά θύματα.

«Οι εγκληματίες πρέπει να γελάνε»

Η κυρία Woods δήλωσε στο Sky News: «Όλο αυτό ήταν χάσιμο χρόνου και απλώς παρέτεινε την ταλαιπωρία μου για άλλα έξι χρόνια».

«Έχουμε ακούσει ότι το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης είναι ακατάλληλο για τον σκοπό του και σχεδόν όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 12+ χρόνια το έχουν επισημάνει αυτό. Οι εγκληματίες πρέπει να γελάνε», κατέληξε.

