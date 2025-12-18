Ρωσία: Διευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών επικοινώνησε με την επικεφαλής της βρετανικής MI6

«Το γεγονός ότι ο Ναρίσκιν το κάνει δείχνει ότι έχει τη δική του ατζέντα», δήλωσε ο Βρετανός στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ για την αποκάλυψη της επικοινωνίας από τον διευθυντή της υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας

Ρωσία: Διευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών επικοινώνησε με την επικεφαλής της βρετανικής MI6
O διευθυντής της υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε ότι είχε προσφάτως τηλεφωνική συνομιλία με την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας (SIS), μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.

«Πριν από μερικές ημέρες, είχα μια αρκετά μεγάλη τηλεφωνική συνομιλία με την νέα διορισθείσα επικεφαλής της MI6 (Μπλέιζ) Μετρεουέλι» δήλωσε ο Ναρίσκιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας.

Ο Ναρίσκιν είπε ότι Ρώσοι αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάσθηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της SIS εργάσθηκαν επίσημα στην Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Έχει τη δική του ατζέντα»

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή Μάικλ Κλαρκ, ο Ναρίσκιν «έχει τα δικά του σχέδια» για να αποκαλύψει την τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της MI6.

Ο Κλαρκ είπε ότι «οι Βρετανοί δεν θα παραδεχτούν ποτέ» δημοσίως ότι έλαβε χώρα αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει «από καιρό σε καιρό».

«Είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα», σημείωσε.

«Η Βρετανίδα επικεφαλής... δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να αποκαλύψει ότι το έχουν κάνει, και το γεγονός ότι ο Ναρίσκιν το κάνει δείχνει ότι έχει τη δική του ατζέντα».

Ο Κλαρκ πιστεύει ότι η Μόσχα «προσπαθεί να υπονοήσει ότι οι Βρετανοί τους προσελκύουν με κάποιο τρόπο... λόγω των διαπραγματεύσεων που γίνονται στην Ουάσινγκτον».

*Με πληροφορίες από Sky News

