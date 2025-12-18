Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

Νέες συνομιλίες απεσταλμένων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ανακοίνωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να αποκαλύψει επισήμως τις συνθέσεις των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, την Ουάσιγκτον αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από τη ρωσική πλευρά θα συμμετάσχει ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι συνομιλίες προγραμματίζονται μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί «προόδου» στις επαφές μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που έχει τεθεί στη ρωσική πλευρά με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν συναντήσεις Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Βερολίνο.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου, μετά τις τροποποιήσεις που συζητήθηκαν στο Βερολίνο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Το Κίεβο έχει εκφράσει ενστάσεις, καθώς το κείμενο φέρεται να προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από ουκρανικής πλευράς, ενώ το αρχικό σχέδιο είχε χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους της ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα.