Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στη σύνοδο Κορυφής της ΕΕ θα προτείνει μεγαλύτερες εγγυήσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ένωσης που θα συνδράμουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.
Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων η γραμμή της Ελλάδας είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ ως επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θέση της χώρας μας παραμένει ότι πρόκειται για διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις του κάθε υποψήφιου κράτους. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί μεταρρυθμίσεις και συμμόρφωση με τα προαπαιτούμενα της ενταξιακής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, η πάγια θέση της χώρας μας την οποία έχει κάνει γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα, ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών.

Μητσοτάκης-Βρυξέλλες

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση, αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027 αναμένεται να αποτελέσουν βασικό θέμα συζήτησης στη Σύνοδο των 27. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση της ΕΕ, η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας και συγκεκριμένα την χορήγηση Δανείου Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Συνεπώς, η χώρα μας είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με την μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια.

Μητσοτάκης-Βρυξέλλες

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα όπως και άλλα κράτη μέλη, έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα προτείνει ότι, σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Σχετικά με τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική του επόμενου προϋπολογισμού και επιμέρους θέματα που την αφορούν, βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι ανταγωνιστικότητα και συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση -καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.

Μητσοτάκης - Βρυξέλλες

Επίσης, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για την Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

04:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΠΕ)

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς - Πώς υπολογίζεται

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: Πρόβαλλε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ και υπερασπίστηκε το έργο του από τον Λευκό Οίκο

03:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση της αυξημένης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε 100.000 αγρότες

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: To Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία έξι λεωφορειακών γραμμών κατά τις εορτές αποφάσισε ο ΟΣΕΘ

02:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σήμερα η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπορική δύναμη κατά της διακίνησης ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας πέθανε το 3χρονο παιδί

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

23:09LIFESTYLE

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τον κόλπο της Σύρτης - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: Πρόβαλλε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ και υπερασπίστηκε το έργο του από τον Λευκό Οίκο

21:56LIFESTYLE

Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ