Το Λονδίνο θα δώσει στην Ουκρανία 2,5 δισ. λίρες από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε, στην τελευταία για το 2025 Ώρα των Ερωτήσεων, στη Βουλή των Κοινοτήτων, την απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει υπέρ της εμπόλεμης Ουκρανίας 2,5 δισ. λίρες σε τόκους που προέρχονται από τα παγωμένα κεφάλαια του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι.

Ο Στάρμερ υπενθύμισε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους για το γενικευμένο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και προειδοποίησε τον Αμπράμοβιτς ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά για την κατάσχεση του συνόλου της βρετανικής του περιουσίας, εάν δεν τηρήσει τη δέσμευσή του να τη διαθέσει στο Κίεβο.

«Σήμερα», δήλωσε ο Στάρμερ απαντώντας σε ερώτηση βουλευτού που του ζήτησε να επαναβεβαιώσει τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους Ουκρανούς, με φόντο τον πόλεμο που προκάλεσε η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, «μπορώ να ανακοινώσω ότι προτιθέμεθα να εκδώσουμε άδεια για τη μεταφορά 2,5 δισ. λιρών από τα έσοδα της πώλησης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea, τα οποία παραμένουν παγωμένα από το 2022».

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς», πρόσθεσε, «είναι σαφές: ο χρόνος τελειώνει. Τήρησε την υπόσχεση που έδωσες –να κατευθυνθούν τα βρετανικά σου περιουσιακά στοιχεία στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας– και πλήρωσε τώρα. Αν δεν το κάνεις, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε σε δικαστήριο ώστε και η τελευταία δεκάρα να καταλήξει σε όσους έχουν καταστραφεί από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Πούτιν κατά Δύσης: Υστερία οι «προετοιμασίες» για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία

AP.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα (17/12) ότι στη Δύση γίνονται εκκλήσεις προς προετοιμασία μεγάλου πολέμου με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «υστερία» και «ψέματα».

Μάλιστα, επανέλαβε ότι είναι ψευδή τα δημοσιεύματα περί ρωσικής απειλής, ενώ, διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Επίσης, τόνισε ότι εάν το Κίεβο και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε η Ρωσία θα πάρει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα.

«Θα πετύχουμε τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης», επανέλαβε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Διατηρούμε τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μέτωπο»

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μέτωπο», προσέθεσε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας.

Ακόμη, επεσήμανε πως κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ρωσικές δυνάμεις προκαλούν σημαντικές απώλειες στον εχθρό, καταστρέφοντας τις ομάδες και τα αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων ελίτ μονάδων.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι μονάδες που στοχεύονται, είναι εκείνες που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα και είναι εξοπλισμένες με «σύγχρονη ξένη τεχνολογία και οπλισμό».

Η διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της ηγεσίας του στρατιωτικού τμήματος και της διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για την ανασκόπηση του έργου του προηγούμενου έτους και τον καθορισμό στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας και την περαιτέρω ανάπτυξη του στρατού.

