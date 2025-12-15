Προειδοποίηση από την επικεφαλής της MI6: «Η Ρωσία εξάγει χάος, αποτελεί απειλή»

Η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας, γνωστής ως MI6, θα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία αποτελεί μια «επιθετική, επεκτατική και αναθεωρητική» απειλή, στην πρώτη της ομιλία από την ανάληψη των καθηκόντων της. H Μπλέιζ Μετρεουέλι ανέλαβε τα καθήκοντα από τον Ρίτσαρντ Μουρ τον Οκτώβριο και έγινε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6 - ενός ρόλου που είναι δημόσια γνωστός με την κωδική ονομασία «C» - στην 116χρονη ιστορία της.



«Ο (Βλαντιμίρ) Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, η υποστήριξή μας είναι διαρκής. Η πίεση που ασκούμε εκ μέρους της Ουκρανίας θα συνεχιστεί», θα πει η Μετρεουέλι σήμερα (15/12), σύμφωνα με προκαταρκτικά αποσπάσματα των δηλώσεών της. «Η εξαγωγή χάους είναι ένα χαρακτηριστικό, όχι ένα σφάλμα, στην ρωσική προσέγγιση στη διεθνή εμπλοκή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί αυτό μέχρι ο Πούτιν να αναγκαστεί να αλλάξει τον λογισμό του».

Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές Ρώσους επιχειρηματίες, πολιτικούς ηγέτες, εταιρείες, πλοία και οντότητες, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU , από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το Σαββατοκύριακο, η Γερμανία φιλοξένησε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός , πριν από μια σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο αργότερα τη Δευτέρα, στην οποία θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Μετρεουέλι θα τονίσει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του πληροφοριακού πολέμου.

«Η άριστη γνώση της τεχνολογίας πρέπει να εμποτίζει όλα όσα κάνουμε. Όχι μόνο στα εργαστήριά μας, αλλά και στο πεδίο, στην τέχνη μας και, ακόμη πιο σημαντικό, στη νοοτροπία κάθε αξιωματικού. Πρέπει να είμαστε τόσο άνετοι με τις γραμμές κώδικα όσο και με τους ανθρώπινους πόρους, να μιλάμε άπταιστα την Python όσο και πολλές γλώσσες», θα πει.

Ο Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, θα ζητήσει επίσης σε ξεχωριστή ομιλία τη Δευτέρα μια προσέγγιση «ολόκληρης της κοινωνίας» στην άμυνα ενόψει της αυξανόμενης αβεβαιότητας και των απειλών, και θα τονίσει την αυξημένη πιθανότητα εισβολής της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ.