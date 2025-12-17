Πούτιν κατά Δύσης: Υστερία οι «προετοιμασίες» για μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα (17/12) ότι στη Δύση γίνονται εκκλήσεις προς προετοιμασία μεγάλου πολέμου με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «υστερία» και «ψέματα».

Μάλιστα, επανέλαβε ότι είναι ψευδή τα δημοσιεύματα περί ρωσικής απειλής, ενώ, διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Επίσης, τόνισε ότι εάν το Κίεβο και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε η Ρωσία θα πάρει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα.

«Θα πετύχουμε τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης», επανέλαβε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Διατηρούμε τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μέτωπο»

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλο το μέτωπο», προσέθεσε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας.

Ακόμη, επεσήμανε πως κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ρωσικές δυνάμεις προκαλούν σημαντικές απώλειες στον εχθρό, καταστρέφοντας τις ομάδες και τα αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων ελίτ μονάδων.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι μονάδες που στοχεύονται, είναι εκείνες που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα και είναι εξοπλισμένες με «σύγχρονη ξένη τεχνολογία και οπλισμό».

Η διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της ηγεσίας του στρατιωτικού τμήματος και της διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για την ανασκόπηση του έργου του προηγούμενου έτους και τον καθορισμό στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας και την περαιτέρω ανάπτυξη του στρατού.

Διαβάστε επίσης