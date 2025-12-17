Φον ντερ Λάιεν: «Προετοιμαστείτε για υβριδικό πόλεμο. Δεν υπάρχει εναλλακτική»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί την Ευρώπη να προετοιμαστεί για υβριδικό πόλεμο, που θα κατά τα φαινόμενα διεξάγεται μέσω κυβερνοεπιθέσεων, παραπληροφόρησης και παραβίασης του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Γνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης του αγώνα της Ουκρανίας. Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει στο στόχαστρό της μόνο την Ουκρανία. Η πλήρως πολεμική οικονομία της αποτελεί άμεση απειλή για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια. Η αόριστη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την Ουκρανία και την Ευρώπη», είπε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, χρησιμοποίησε έναν κατηγορηματικό τόνο, αρνούμενη οποιαδήποτε εναλλακτική λύση στον επανεξοπλισμό: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της. Αυτό δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι υποχρέωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Σύμφωνα με την ίδια για να απαντήσει η Ευρώπη στη ρωσική απειλή, «πρέπει να εφαρμόσουμε νέες δυνατότητες για να πολεμήσουμε σε έναν σύγχρονο υβριδικό πόλεμο. Και εδώ, μετακινούμε βουνά», ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν, ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου της ΕΕ στις 18 και 19 Δεκεμβρίου.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες», δήλωσε σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ

Στη συνέχεια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε τα πυρά της προς την Ουάσιγκτον: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει άλλους να καθορίζουν την κοσμοθεωρία της».

Απάντησε μάλιστα συγκεκριμένα στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το μερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στον ίδιο δρόμο», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το σχέδιο ReArm της φον ντερ Λάιεν προβλέπει 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές δαπάνες. Το 65% των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα SAFE πρέπει να είναι σε παραγωγή από εταιρείες με έδρα την ΕΕ.

