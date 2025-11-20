Independent: «Θα μετατραπεί ο υβριδικός πόλεμος ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε συμβατικό;»

Καθώς η Ρωσία φαίνεται να προκαλεί ξανά την Ευρώπη με υβριδικές επιθέσεις, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μετατραπεί η σύγκρουση σε ευθεία αντιπαράθεση 

Independent: «Θα μετατραπεί ο υβριδικός πόλεμος ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε συμβατικό;»

Ρώσοι στρατιώτες στο μέτωπο της Ουκρανίας

Καθώς η Ρωσία προκαλεί την Ευρώπη με drones, αεροσκάφη και επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και είναι ο κύριος ύποπτος για την βομβιστική επίθεση σε πολωνικό τρένο, γίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δράσει, προειδοποιεί ο συντάκτης παγκόσμιων υποθέσεων Σαμ Κίλι.

Η Ρωσία κατηγορείται για δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους της Πολωνίας . Το Κρεμλίνο επιτέθηκε σε ένα δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με φυσικό αέριο στα σύνορα με τη Ρουμανία, αναγκάζοντας την εκκένωση αρκετών χωριών στη χώρα. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα πετάξει drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία.

Φορτηγό πλοίο με υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο τυλίγεται στις φλόγες μετά από ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στο Ιζμαήλ της Ουκρανίας

Αυτά, σε συνδυασμό με κύματα δολιοφθοράς , κυβερνοεπιθέσεων και προπαγάνδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν πράξεις πολέμου. Αλλά όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός υβριδικού πολέμου. Και αυτό το κακόβουλο μείγμα επιτρέπει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπερβεί τα όρια του εαυτού του. Η Ρωσία είναι ο κύριος ύποπτος για την βομβιστική επίθεση της Δευτέρας στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας-Λούμπλιν, μια κύρια αρτηρία που συνδέει την Πολωνία με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Ασφαλείας της Πολωνίας δήλωσε ότι «όλα υποδηλώνουν ρωσική δολιοφθορά», μετά την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή και μια ακόμη επίθεση κατά την οποία κόπηκαν οι σιδηροτροχιές στην ίδια διαδρομή. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε το τελευταίο περιστατικό ως «πρωτοφανή πράξη» και απέδωσε την ευθύνη σε δύο Ουκρανούς που συνεργάστηκαν με τη Ρωσία, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν καταφύγει στη Λευκορωσία.

Ο Τουσκ είναι θυμωμένος, αλλά αυτές οι επιθέσεις δεν είναι πρωτοφανείς. Και γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη τι μπορεί να κάνει η Ρωσία, μετά την εισβολή στην Πολωνία τουλάχιστον 23 ρωσικών drone τον Σεπτέμβριο. Αυτά τα όπλα δεν ήταν οπλισμένα. Αλλά πετούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν είναι αεροσκάφη που διερευνούν τις άμυνες και μετά πετούν προς τα σπίτια τους - είναι, στην πραγματικότητα, βόμβες κινητικής ενέργειας.

Όπως τα κύματα εμπρηστικών επιθέσεων σε αεροσκάφη και αποθήκες - ακόμη και μια συνωμοσία εναντίον ενός ρωσικής καταγωγής Λονδρέζου εστιάτορα - οι πολωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Ήταν, εξ ορισμού, πράξεις όχι μόνο δολιοφθοράς αλλά και τρομοκρατίας.

Αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα πλοίο μεταφοράς υγρού φυσικού αερίου με τουρκική σημαία ακριβώς μέσα στα ουκρανικά ύδατα, το οποίο έπληξε σφοδρά τη Ρουμανία. Πλάνα με φλόγες να υψώνονται από το πλοίο έκαναν τον γύρο του κόσμου.

70 πράξεις δολιοφθοράς από τη Ρωσία από το 2022

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών, μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, είχαν διαπραχθεί τουλάχιστον 70 γνωστές πράξεις δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία σε όλη την Ευρώπη από την πλήρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022. Άλλες πηγές αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό.

«Περίπου το 27% των επιθέσεων είχαν στόχο μεταφορές (όπως τρένα, οχήματα και αεροπλάνα), ένα άλλο 27% κυβερνητικούς παράγοντες (όπως στρατιωτικές βάσεις και αξιωματούχοι), το 21% στόχευαν κρίσιμες υποδομές (όπως αγωγούς, υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) και το 21% είχαν βιομηχανικούς στόχους (όπως αμυντικές εταιρείες)», αναφέρει η έκθεση.

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι «πολλοί από αυτούς τους στόχους είχαν διασυνδέσεις με τη δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία». Η πιο κοινή τακτική «περιελάμβανε εκρηκτικά και εμπρηστικούς μηχανισμούς», αλλά υπήρχαν και περισσότερες πράξεις βίας με ρόπαλα και μαχαίρια, άγκυρες για την αποκοπή οπτικών ινών και την οπλοποίηση παράνομων μεταναστών.

Ο Τομ Τούγκεντχατ, πρώην υπουργός Ασφαλείας της Βρετανίας, δήλωσε ότι η επίθεση στο βενζινοκίνητο δεξαμενόπλοιο στα σύνορα της Ρουμανίας ισοδυναμούσε με «επίθεση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ». «Ο Πούτιν επεκτείνει τον ουκρανικό πόλεμό του για να μας αποτρέψει από την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ελευθερίας», προειδοποίησε.

«Η βία της Ρωσίας σε όλη την Ευρώπη δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, αλλά και στην υποστήριξη δολιοφθορών και δολοφονιών. Είναι πλέον κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας», δήλωσε στην εφημερίδα Independent . Εν τω μεταξύ, η Γαλλία έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουκρανία για την προμήθεια 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale - αλλά είναι απίθανο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το επόμενο έτος.

Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξήσει την στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, για να αντισταθμίσουν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει κάθε βοήθεια προς τη χώρα. Ωστόσο, οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις εντός της Πολωνίας - μιας χώρας της ΕΕ που είναι επίσης μια ταχέως αναπτυσσόμενη δύναμη στο ΝΑΤΟ και, όπως η Ρουμανία, είναι ένα κράτος κοντά στην πρώτη γραμμή με τη Ρωσία - αποτελούν ακόμη περισσότερες ενδείξεις ότι η αντίδραση της Ευρώπης μπορεί να χρειαστεί να μετατραπεί σε συμβατικό πόλεμο.

