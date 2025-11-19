Η μυστική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Τραμπ εργάστηκε μυστικά, σε συνεννόηση με τη Ρωσία, για τη δημιουργία του νέου σχεδίου που αποκαλύφθηκε την Τετάρτη - Απούσα η Ευρώπη

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, τον περασμένο Αύγουστο

Associated Press
Η κυβέρνηση Τραμπ εργάστηκε μυστικά, σε συνεννόηση με τη Ρωσία, για τη δημιουργία του νέου σχεδίου που αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως επιβεβαιώνουν στο Axios Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι.

Το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων εμπνέεται από την επιτυχία του προέδρου Τραμπ στην προώθηση συμφωνίας για τη Γάζα. Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση της πρωτοβουλίας. Παραμένει ωστόσο άγνωστο πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της - με την Ευρώπη να παραμένει απούσα σε όλη τη διαδικασία.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για την Ουκρανία

Σύμφωνα με πηγές του Axios, τα 28 σημεία του σχεδίου κατανέμονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Την ειρήνη στην Ουκρανία,τις εγγυήσεις ασφάλειας, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

To Axios επισημαίνει ότι παραμένει ασαφές το πώς το σχέδιο προσεγγίζει τα πιο ακανθώδη ζητήματα, όπως τον έλεγχο εδαφών στην ανατολική Ουκρανία - όπου οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν μικρά κέρδη, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο από όσα απαιτεί το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της. Κρίσιμο είναι επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού και επίσης περιλαμβάνει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, η οποία ήταν ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, με αποτέλεσμα η χώρα να καταστεί ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Θα ορίζει επίσης ότι τα ρωσικά θα αναγνωριστούν ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία και θα δοθεί επίσημος χαρακτήρας στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το παρασκήνιο της εκπόνησης του σχεδίου

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, βρίσκεται σε εκτεταμένες συζητήσεις με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και ενεργά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία, είπε στο Axios ότι πέρασε τρεις ημέρες σε εντατικές διαβουλεύσεις με τον Γουίτκοφ και την ομάδα του κατά την επίσκεψή του στο Μαϊάμι, 24–26 Οκτωβρίου. Εξέφρασε αισιοδοξία, τονίζοντας ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αυτή τη φορά η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Η ουκρανική πλευρά

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, σύμφωνα με Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί συνάντηση στο Μαϊάμι με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, όπου συζητήθηκε το αμερικανικό σχέδιο. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται σε κάτι», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Axios: «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο παράλογος πόλεμος, εφόσον υπάρξει ευελιξία».

Η στρατηγική της Ουάσινγκτον και της Μόσχας

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε ότι η βασική ιδέα είναι να αξιοποιηθούν οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δημιουργώντας μια πρόταση που θα αφορά:

  • την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία,
  • την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας,
  • και την αντιμετώπιση των ρωσικών ανησυχιών ασφαλείας.

«Πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά θέτει το ερώτημα: “Πώς διασφαλίζουμε επιτέλους μόνιμη ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;”» εξήγησε.

Στόχος είναι η κατάρτιση γραπτής πρότασης πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν. Τα σχέδια για μια σύνοδο στη Βουδαπέστη παραμένουν προς το παρόν «παγωμένα».

Το σημείο τριβής μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας

Ο Ντμίτριεφ είπε ότι η αμερικανορωσική πρωτοβουλία δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση «τύπου Γάζας» που προωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία χαρακτήρισε εκ των προτέρων αποτυχημένη επειδή «αγνοεί πλήρως» τη ρωσική θέση.

Τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε διαδικασία εξήγησης των «οφελών» του σχεδίου σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους. Πρόσθεσε επίσης ότι αυτό συμβαίνει ενώ «η Ρωσία καταγράφει επιπλέον επιτυχίες στο πεδίο», ενισχύοντας τη διαπραγματευτική της δύναμη.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους - εκτός από τους Ουκρανούς - για το σχέδιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι υπάρχουν πραγματικές πιθανότητες να εξασφαλιστεί η σύμπλευση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων, ενώ το σχέδιο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα σχόλια των εμπλεκομένων.

«Πιστεύουμε ότι το timing είναι κατάλληλο. Αλλά και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι πρακτικές και ρεαλιστικές», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το σχέδιο είναι «πολύ βολικό για τον Πούτιν», σύμφωνα με πηγές

Πηγή που έχει γνώση του συγκεκριμένου εγγράφου το περιέγραψε ως ένα πολύ γενικό που «κλίνει έντονα προς τη Ρωσία». Ένα άλλο πρόσωπο που ενημερώθηκε για το σχέδιο το χαρακτήρισε «πολύ βολικό για τον Πούτιν».

Αξιωματούχοι στο Κίεβο που ενημερώθηκαν για το σχέδιο δήλωσαν ότι συνάδει στενά με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου και ότι θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στην Ουκρανία χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Πάντως, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης Τραμπ ο Ζελένσκι, στην τρέχουσα δύσκολη για αυτόν κατάσταση, θα αναγκαστεί να αποδεχτεί αυτά τα σημεία, καθώς δεν έχει άλλη επιλογή. Οι πηγές πιστεύουν επίσης ότι, εάν η Ουκρανία συμφωνήσει, το ίδιο θα κάνουν και οι Ευρωπαίοι.

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχουν εξελίξεις

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

