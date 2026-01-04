Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

Το σκηνικό του καιρού την Κυριακή χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και σε Κυκλάδες και Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα βόρεια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως τους 17 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές έως 18 με 19, ενώ σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται λίγη συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη, με πιθανότητα για ασθενή βροχή τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές συννεφιές, με νότιους έως νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Η εξέλιξη των επόμενων ημερών

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση καταιγίδων, τοπικά ισχυρών. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στα πελάγη έως 8, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με μικρή πτώση μόνο στα βορειότερα τμήματα.

Την Τρίτη οι βροχές θα ενταθούν σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Τετάρτη, με περισσότερα φαινόμενα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τη θερμοκρασία να παραμένει σε σταθερά επίπεδα.

Τα Θεοφάνια θα εορταστούν με άστατες καιρικές συνθήκες, αλλά με θερμοκρασίες που θα παραμείνουν σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινά τμήματα και σε μεγάλα υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ισχυρά ψυχρά επεισόδια στον ορίζοντα

Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα, ο Ιανουάριος αναμένεται ιδιαίτερα «κινητικός», καθώς μέχρι το τέλος του μήνα διαφαίνονται τουλάχιστον τρεις ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Το πρώτο κύμα ψύχους εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί μετά τις 9 με 10 Ιανουαρίου, το δεύτερο γύρω στις 18 του μήνα, ενώ ένα ακόμη ισχυρό επεισόδιο τοποθετείται χρονικά προς το τελευταίο δεκαήμερο.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, παραμένουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα για αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα μέσα στον Ιανουάριο. Ο πρώτος μήνας του νέου έτους φαίνεται πως θα συνδυάσει πολλές βροχές, εναλλαγές καιρού και, σταδιακά, χιονοπτώσεις που θα κατεβαίνουν πιο χαμηλά, δίνοντας πιο «χειμερινό» χαρακτήρα στο σκηνικό.

