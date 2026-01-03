Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Με λασποβροχές αναμένεται να κυλήσουν τα Θεοφάνια, καθώς ο καιρός αλλάζει πρόσωπο και η χώρα περνά σε φάση σταδιακής «απόψυξης», με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς νοτιάδες και την άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια, ο υδράργυρος έχει ήδη πάρει την ανηφόρα, με τις θερμοκρασίες στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα να φτάνουν και κατά τόπους να ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας το τέλος της πρόσφατης ψυχρής εισβολής.

Περιορισμένα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο, επιδείνωση από Δευτέρα
Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα είναι λίγες και θα αφορούν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση, με τα φαινόμενα να εντείνονται την Τρίτη, ανήμερα των Θεοφανίων, αλλά και την Τετάρτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση λασποβροχών σε αρκετές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας τόσο την καθημερινότητα όσο και τις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

