Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Επιστρέφει η… αφρικανική σκόνη

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού μέχρι και τα Θεοφάνια με βροχές και νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μάλιστα οι νοτιάδες που θα πνέουν μέχρι και τα Θεοφάνια θα φέρουν μαζί τους και σκόνη από την Αφρική που θα έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθούν και λασποβροχές.

Ωστόσο το σκηνικό από τα Θεοφάνια θα αλλάξει και πάλι καθώς οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ισχυρά κύματα ψύχους που θα επηρεάσουν τη χώρα μας έως και το τέλος του Ιανουαρίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια του νομού κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τις Σποράδες, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, τη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τα Θεοφάνια

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Διαβάστε επίσης