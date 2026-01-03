Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

Με έντονη αστάθεια και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα κυλήσουν τα Θεοφάνεια σε όλη τη χώρα, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Το καιρικό μοτίβο των τελευταίων ημερών παραμένει, με τις βροχές να επιμένουν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τη Δευτέρα ο καιρός δεν παρουσιάζει ουσιαστικές μεταβολές, όμως από την Τρίτη και έως την Τετάρτη η κακοκαιρία θα ενταθεί και θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένα ύψη βροχής και τοπικές καταιγίδες.

Τα Θεοφάνια θα εορταστούν με άστατες καιρικές συνθήκες, αλλά με θερμοκρασίες που θα παραμείνουν σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινά τμήματα και σε μεγάλα υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ισχυρά ψυχρά επεισόδια στον ορίζοντα

Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα, ο Ιανουάριος αναμένεται ιδιαίτερα «κινητικός», καθώς μέχρι το τέλος του μήνα διαφαίνονται τουλάχιστον τρεις ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Το πρώτο κύμα ψύχους εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί μετά τις 9 με 10 Ιανουαρίου, το δεύτερο γύρω στις 18 του μήνα, ενώ ένα ακόμη ισχυρό επεισόδιο τοποθετείται χρονικά προς το τελευταίο δεκαήμερο.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, παραμένουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα για αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα μέσα στον Ιανουάριο. Ο πρώτος μήνας του νέου έτους φαίνεται πως θα συνδυάσει πολλές βροχές, εναλλαγές καιρού και, σταδιακά, χιονοπτώσεις που θα κατεβαίνουν πιο χαμηλά, δίνοντας πιο «χειμερινό» χαρακτήρα στο σκηνικό.