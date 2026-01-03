Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Μετά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό που επικράτησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα την πρώτη ημέρα του χρόνου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά, με τους νοτιάδες να κυριαρχούν.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύει τη νέα καιρική κατάσταση, δίνοντας έμφαση στους ισχυρούς νοτίους ανέμους και παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόγνωση για τα Θεοφάνια, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Δωδεκαήμερου.

Όπως επισημαίνει ο έμπειρος μετεωρολόγος, οι νοτιάδες φαίνεται πως θα έχουν διάρκεια, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, την ίδια ώρα όμως το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες βροχοπτώσεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ πιο τοπικά και ασθενέστερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, «από το Σάββατο 3 Γενάρη οι άνεμοι στην περιοχή μας θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει τόσο στις ελάχιστες όσο και στις μέγιστες τιμές της, περιορίζοντας σημαντικά την παγωνιά». Καθώς πλησιάζουμε προς τον εορτασμό των Θεοφανίων, η χώρα θα επηρεάζεται από νοτιάδες σε συνδυασμό με βαρομετρικό χαμηλό που θα βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, δημιουργώντας συνθήκες για βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο οι βροχές θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρότερης έντασης. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές.