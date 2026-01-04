Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Γιατί η Αμερικανίδα πρέσβης είναι το «θέμα συζήτησης στην Αθήνα»

H νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είναι μία εντυπωσιακή γυναίκα, η άφιξη της οποίας στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της, προκάλεσε ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη με την ίδια να γίνεται γρήγορα top θέμα συζήτησης στην Αθήνα, ακολουθούμενη από παπαράτσι.

Σε ένα άρθρο των New Yrok Times βασιζόμενο και στην πρόσφατη συνέντευξή της στο Jefferson House, την επίσημη κατοικία της στην Αθήνα, αποκαλύπτεται η ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πολύ πιο διαφορετική από το προφίλ της πρώην - γενικότερα - αρραβωνιαστικιάς και συζύγου, και εξηγείται γιατί αποτέλεσε επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να την τοποθετήσει στην ελληνική πρωτεύουσα.

Kimberly Guilfoyle speaks as President Donald Trump listens at a reception celebrating Greek Independence Day in the East Room of the White House, Monday, March 24, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) AP

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα ήταν πιο συνηθισμένη στους πρεσβευτές των ΗΠΑ που ήταν παραδοσιακοί αξιωματούχοι της εξωτερικής υπηρεσίας και ορισμένοι Έλληνες αναρωτήθηκαν αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν τους σεβόταν με τον διορισμό της.

Αλλά η 56χρονη Γκιλφόιλ, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, η οποία είναι επίσης πρώην παρουσιάστρια του Fox News, έχει δουλέψει τόσο σκληρά όσο παίζει, λένε πολλοί Έλληνες. Από τη φύση της θέσης της, την αμείλικτη συμπεριφορά της και αυτό που λένε οι σύμμαχοί της είναι μια ανοιχτή γραμμή προς το Οβάλ Γραφείο, έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα.

Η Γκιλφόιλ έχει εμπλακεί σε επιχειρηματικές συμφωνίες που αφορούν αμερικανικά συμφέροντα - την ανάπτυξη ενός λιμανιού που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ κοντά στην Αθήνα και την εξερεύνηση φυσικού αερίου στα ανοιχτά του νησιού της Κέρκυρας. Δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτό. Ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης λένε ότι προωθεί πολύ επιθετικά μια αμερικανική ατζέντα. Και μερικοί Έλληνες διανοούμενοι ανατριχιάζουν με όλη την κολακεία πάνω της.

Πέντε ημέρες μετά την άφιξή της παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας με την Exxon Mobil για να ξεκινήσει την εξερεύνηση φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Η Γκιλφόιλ χαιρέτισε τη συμφωνία, μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, ως νίκη για τα ορυκτά καύσιμα. «Η Αμερική επέστρεψε και κάνει γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος», είπε.

Δέκα ημέρες αργότερα, στάθηκε ανάμεσα στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ανακοίνωση συμφωνίας για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας στην Ουκρανία για να βοηθήσει στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας αυτόν τον χειμώνα. Μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου θα μεταφερθεί πέρα από τον Ατλαντικό με ελληνικά δεξαμενόπλοια και πρόκειται να ρέει βόρεια προς την Ουκρανία μέσω αγωγού.

Και οι δύο συμφωνίες ήταν στα σκαριά πολύ πριν την άφιξή της στην Αθήνα, αλλά Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε εμπλακεί στα σχέδια μήνες νωρίτερα και ήθελε να ανακοινωθούν υπό την επίβλεψή της.

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Γκιλφόιλ πυροδότησε μια μικρή αναταραχή όταν χαρακτήρισε τον έλεγχο της Κίνας στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, τον Πειραιά, μέσω του πλειοψηφικού μεριδίου μιας κινεζικής κρατικής εταιρείας, ως «ατυχή».

Η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα κατήγγειλε το σχόλιό της ως «κακόβουλη δυσφήμιση» και η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να επαναφέρει το λιμάνι στην αγορά.

Στη διάρκεια της συνέντευξης πριν από ένα πάρτι, καθώς οι προσκεκλημένοι κατέφθαναν η Γκιλφόιλ μίλησε εμφατικά για τον Τραμπ, τη συμφωνία με την Ουκρανία, πώς πήρε τη θέση του πρεσβευτή, τον Νιούσομ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος μέρες πριν από τη συνέντευξη είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του με την Μπετίνα Άντερσον, μια κοσμική από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Είμαι χαρούμενη για τον Ντον», είπε η Γκιλφόιλ. «Του εύχομαι, φυσικά, ό,τι καλύτερο». Αρραβωνιάστηκε τον γιο του προέδρου στα τέλη του 2020, αλλά τον Δεκέμβριο του 2024, η βρετανική ταμπλόιντ The Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες του Τραμπ και της Άντερσον πιασμένοι χέρι-χέρι στο Παλμ Μπιτς.

Ντον Τζούνιορ και Κίμπερλι Γκιλφόιλ το 2023 AP

Λίγες ώρες αργότερα, ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε την Γκιλφόιλ ως την επιλογή του για πρεσβευτή στην Ελλάδα.

Η χρονική στιγμή έδειχνε ότι ήταν ένας τρόπος να φύγει η Γκιλφόιλ από τη χώρα σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με τον φίλο της Γκιλφόιλ, Στίβεν Μπάνον, έναν από τους κορυφαίους πολιτικούς συμμάχους του προέδρου. «Δεν το πιστεύω καθόλου», είπε ο Μπάνον. «Είχε ένα σωρό επιλογές». Όπως λέει η Γκιλφόιλ, ο εκλεγμένος πρόεδρος της τηλεφώνησε και της είπε ότι ήξερε ότι ενδιαφερόταν να γίνει πρέσβειρα στην Ελλάδα και ότι η δουλειά ήταν δική της.

Το ενδιαφέρον της Γκιλφόιλ για την Ελλάδα, είπε, προήλθε από μαθήματα αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ντέιβις. Μιλώντας για την ενεργειακή συμφωνία με την Ουκρανία και γιατί τη θεωρεί τόσο σημαντική, η Γκιλφόιλ επικαλέστηκε τον 19χρονο γιο της, Ρόναν, ο οποίος ζει μαζί της στην Αθήνα.

«Φανταστείτε τη μια μέρα να μπαίνει στο δωμάτιο και το επόμενο λεπτό να βγαίνει έξω και να πρέπει να πάει στον πόλεμο και να μην τον ξαναδώ ποτέ», είπε. «Έχει σημασία. Δεν μπορούμε να κουραστούμε γι' αυτό. Πρέπει πραγματικά να σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε. Και για να διευκολυνθεί η ειρήνη, είναι απαραίτητο οι Ουκρανοί να μπορούν να έχουν ενέργεια και δύναμη όλο το χειμώνα».

Δεν απολογείται για την ενεργή κοινωνική της ζωή στην Αθήνα. «Αν φέρνει ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για την Αμερική και την οικονομία και το εμπόριο και το εμπόριο και τη διμερή μας σχέση, είμαι υπέρ αυτού», είπε.

Η εμφάνισή της στη 1:30 π.μ. στο νυχτερινό κέντρο ήταν μια πράξη πίστης, είπε.

«Είναι σημαντικό να εμφανίζεσαι για τους φίλους σου, για τους ανθρώπους που είναι εκεί για σένα. Νομίζω ότι όποιος μιλήσεις θα σου πει ότι είμαι απίστευτα πιστός άνθρωπος. Έχω τρομερή αντοχή». «Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αγαπά ο πρόεδρος σε μένα», πρόσθεσε η Γκιλφόιλ, «ότι είμαι πιστή, είμαι έξυπνη, ότι είμαι αποτελεσματική. Και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρώσω τη δουλειά».

Η διαδρομή προς την... Αθήνα

Η κ. Γκιλφόιλ δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γινόταν πρέσβειρα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Σαν Φρανσίσκο, ήταν 11 ετών όταν η μητέρα της, από το Πουέρτο Ρίκο, πέθανε από λευχαιμία. Ο πατέρας της, Ιρλανδός μετανάστης, εργαζόταν στις κατασκευές. Ήταν από μόνη της ένα συγκεντρωμένο παιδί, με φιλοδοξίες που τελικά την οδήγησαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, όπου βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της μοντελοποιώντας ρούχα και εσώρουχα.

Γνώρισε τον Νιούσομ στους πολιτικούς κύκλους του Σαν Φρανσίσκο ενώ εργαζόταν ως βοηθός εισαγγελέα. Τον παντρεύτηκε όταν ήταν επόπτης της πόλης και έγινε η εντυπωσιακή πρώτη κυρία του Σαν Φρανσίσκο όταν εξελέγη δήμαρχος το 2003.«Όταν έμπαιναν σε ένα δωμάτιο, την έβλεπες πρώτα», είπε ο Μαρκ Μπιουέλ, εξέχων δωρητής των Δημοκρατικών στο Σαν Φρανσίσκο και μακροχρόνιος φίλος του Νιούσομ.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004, το Harper's Bazaar είπε ότι ο γάμος «υπόσχεται να είναι μια από τις πιο λαμπερές πολιτικές ενώσεις μετά τον Τζακ και την Τζάκι». Αλλά μέχρι τότε η κ. Γκιλφόιλ ζούσε στη Νέα Υόρκη ως νομική αναλύτρια για το CNN και το ABC, και μέχρι το 2006, αυτή και ο Νιούσομ είχαν χωρίσει. Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκε έναν κληρονόμο επίπλων, τον Eric Villency. γέννησε τον Ρόναν. και εντάχθηκε στο Fox News. Χώρισαν το 2009.

Η Γκιλφόιλ έφυγε από το Fox το 2018, όταν δύο άτομα που γνωρίζουν την αποχώρησή της είπαν στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι αναγκάστηκε να φύγει λόγω ερωτήσεων σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Δύο χρόνια αργότερα, η Jane Mayer στο The New Yorker ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ αναγκάστηκε να φύγει λόγω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση από μια γυναίκα βοηθό, συμπεριλαμβανομένου ότι έδειξε στη βοηθό φωτογραφίες γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους είχε σεξουαλικές σχέσεις και της είπε να υποκύψει στις απαιτήσεις ενός υπαλλήλου της Fox για σεξουαλικές χάρες.

Το περιοδικό ανέφερε ότι ο βοηθός έλαβε διακανονισμό άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γκιλφόιλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς μέσω του δικηγόρου της εκείνη την εποχή.«Δεν έχω τίποτα να πω για αυτό», είπε στη συνέντευξη στο Jefferson House. «Δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου».

Διαβάστε επίσης