Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το μήνυμα πως νιώθει πολύ χαρούμενη για όλα όσα επιτεύχθηκαν μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες, αλλά ακόμη περισσότερο τη γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στη συνέχεια μαζί, στέλνει στο πρωτοχρονιάτικό της μήνυμα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Μάλιστα, προτρέπει «ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο!».

Καταγράφοντας την πρόοδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις από την περίοδο που ήρθε στην Ελλάδα, η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε λόγο για εντυπωσιακά αποτελέσματα.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα, εργάζομαι σκληρά για να υλοποιήσω το όραμα και τις προτεραιότητές του αγαπητού μου φίλου - εδώ και είκοσι χρόνια - του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή απ' ό,τι είναι σήμερα, και γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα. Μέσα στους τελευταίους δύο μόλις μήνες υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, τους εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας. Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα σειρά υπουργών των ΗΠΑ, αναβαθμίσαμε τη συνεργασία μας στο σχήμα 3+1 και υπογράψαμε τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας. Όμως δεν πρόκειται για όσα πετύχαμε, πρόκειται για το πού κατευθυνόμαστε».

Σε ο,τι αφορά το 2026, είπε: «Την επόμενη χρονιά οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν 250 χρόνια ανερξαρτησίας. Και το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από εδώ, από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γιορτής και νέας ώθησης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις ευκαιρίες. Νιώθω πολύ χαρούμενη για όλα όσα πετύχαμε μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες. Αλλά ακόμη περισσότερο με γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στη συνέχεια μαζί».

Απευθυνόμενη σε όλους τους εταίρους της στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζει ευχαριστίες για τη συνεργασία, τη φιλία και το όραμά σας. «Εσείς είστε ο λόγος που η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας ανθίζει» υπογράμμισε.

Το μήνυμα της Αμερικανίδας πρέσβη καταλήγει:

«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο τη χρονιά που έρχεται. Καλή Χρονιά! Ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο!»

Διαβάστε επίσης