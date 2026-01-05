Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας θα ενημερωθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης
Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, το μεσημέρι της Δευτέρας (19:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Μαδούρο θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού και η εμφάνισή του στο δικαστήριο αφορά την πρώτη διαδικαστική ακρόαση της υπόθεσης.

