ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

Ο Ούγγρος διεθνής έφτασε στην Αθήνα παρά τη δυσκολία της ημέρας λόγω προβλήματος με το FIR Αθηνών – Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται ο σκόρερ της Φερεντσβάρος.

Newsbomb

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρειάστηκε να ταλαιπωρηθεί και να έχει περίπου δύο ώρες καθυστέρηση λόγω του προβλήματος με το FIR Αθηνών. Αυτό, όμως, δεν πτόησε τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός ταξίδεψε από την Βουδαπέστη στο «Ελ. Βενιζέλος» και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η άφιξή του βάζει στην τελική ευθεία τη σπουδαία μεταγραφή της Ένωσης. Ο παίκτης που… φορτώνει με γκολ της αντίπαλες εστίας με την Φερεντσβάρος και την Εθνική Ουγγαρίας, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η πτήση του 31χρονου έφτασε λίγο πριν τις 22:30. Μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Θυμίζουμε πως αυτή τη σεζόν μετρά 29 συμμετοχές και 20 γκολ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26LIFESTYLE

Συγκινητικά λόγια του Θοδωρή Κυριακού για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Ανεκτίμητος συνεργάτης, σπουδαίος άνθρωπος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

21:55LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Δεν άφησε πολλά στη φαντασία, αλλά στήριξε τον Τιμοτέ Σαλαμέ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θεοφάνια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ