Κρίσιμη η κατάσταση για τον 16χρονο στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού

Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του, συνεχίζει και δίνει από την Πρωτοχρονιά το 16χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ των Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η κατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι, το σοβαρό ατύχημα έγινε όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά, στην αυλή του σπιτιού στην Φιλιππιάδα και γλίστρησε με αποτέλεσμα το κυνηγετικό όπλο που ανήκει στον πατέρα του να εκπυρσοκροτήσει.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί αιφνίδια επιδείνωση.

Οι γιατροί δεν χάνουν την αισιοδοξία τους και ελπίζουν ο μικρός να βγει νικητής.