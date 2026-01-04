Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα κράτη της Ε.Ε.

Newsbomb

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στη Βενεζουέλα και την εξεύρεση ειρηνικής, δημοκρατικής λύσης υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινή δήλωση που υποστηρίζεται από 26 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», τονίζοντας ότι η τήρηση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή. Ιδιαίτερη ευθύνη, σημειώνει η ανακοίνωση, έχουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εγγυητές της διεθνούς ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι ο Νικολάς Μαδούρο «στερείται της νομιμοποίησης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου» και ζητά μια ειρηνική, βενεζουελανικής ηγεσίας μετάβαση στη δημοκρατία, με σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας. «Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίσει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό», επισημαίνεται. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, που συνιστούν «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια».

Ωστόσο, η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται «με συνεργασία που σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών». Οι Βρυξέλλες βρίσκονται, όπως αναφέρεται, σε στενή επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για τη στήριξη διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, με στόχο «μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση της κρίσης».

Η ΕΕ τονίζει ότι ο σεβασμός της βούλησης του βενεζουελάνικου λαού αποτελεί τη μόνη οδό για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ ζητά τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό των πολιτικών διώξεων και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα.

Τέλος, η δήλωση αναφέρει ότι οι προξενικές αρχές των κρατών-μελών εργάζονται συντονισμένα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

21:55LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Δεν άφησε πολλά στη φαντασία, αλλά στήριξε τον Τιμοτέ Σαλαμέ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θεοφάνια: Με λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 8 μποφόρ θα πετάξουμε τον σταυρό

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Ζημιά σε οπτικό καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα - Υπό διερεύνηση το συμβάν

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

21:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ