Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

Την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στη Βενεζουέλα και την εξεύρεση ειρηνικής, δημοκρατικής λύσης υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινή δήλωση που υποστηρίζεται από 26 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», τονίζοντας ότι η τήρηση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή. Ιδιαίτερη ευθύνη, σημειώνει η ανακοίνωση, έχουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εγγυητές της διεθνούς ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι ο Νικολάς Μαδούρο «στερείται της νομιμοποίησης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου» και ζητά μια ειρηνική, βενεζουελανικής ηγεσίας μετάβαση στη δημοκρατία, με σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας. «Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίσει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό», επισημαίνεται. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, που συνιστούν «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια».

Ωστόσο, η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται «με συνεργασία που σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών». Οι Βρυξέλλες βρίσκονται, όπως αναφέρεται, σε στενή επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για τη στήριξη διαλόγου ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, με στόχο «μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση της κρίσης».

Η ΕΕ τονίζει ότι ο σεβασμός της βούλησης του βενεζουελάνικου λαού αποτελεί τη μόνη οδό για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ ζητά τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό των πολιτικών διώξεων και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα.

Τέλος, η δήλωση αναφέρει ότι οι προξενικές αρχές των κρατών-μελών εργάζονται συντονισμένα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα.

