Ρούμπιο για Βενεζουέλα: «Δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος» - Προειδοποίηση στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Διευκρινίσεις για την επόμενη μέρα της Βενεζουέλας μετά την αμερικανική επίθεση παρείχε σήμερα σε συνέντευξή του στο NBC ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Meet the Press» του NBC News ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιτίθενται σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και να κατάσχουν σκάφη που υπόκεινται σε κυρώσεις, αναφερόμενος προφανώς σε πετρελαιοφόρα, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στη Βενεζουέλα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τις οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, δεν είναι πόλεμος κατά της Βενεζουέλας», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά αν προσπαθήσουν να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε και πρόσθεσε; «Θα συνεχίσουμε να κατάσχουμε τα σκάφη που έχουν επιβληθεί κυρώσεις με δικαστικές αποφάσεις. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, και ενδεχομένως και άλλα πράγματα, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν».



Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα «Meet the Press» του NBC News σχετικά με τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δυνάμεις στο έδαφος.

«Δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις βρισκόταν στη Βενεζουέλα «για περίπου δύο ώρες, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Μαδούρο».

Τι είπε για το πετρέλαιο

Σε ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο ο κ. Ρούμπιο απάντησε:

Δεν χρειαζόμαστε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Έχουμε άφθονο πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό που δεν θα επιτρέψουμε είναι η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας να ελέγχεται από εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν χρειαζόμαστε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Έχουμε άφθονο πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό που δεν θα επιτρέψουμε είναι η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας να ελέγχεται από εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

????⚡️ — Secretary of State Marco Rubio:

We do not need Venezuela’s oil. We have plenty of oil in the United States.



What we are not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States.



You have to understand: why does China… pic.twitter.com/vDcdxpNWgH — ????????? ∞ 2026 ⚡ ✨ ? ? (@livinhafrota) January 4, 2026

Προειδοποίηση στην Κούβα

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αν ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η κουβανική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απάντησε ότι «η κουβανική κυβέρνηση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα».

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν η απάντησή του ήταν καταφατική, ο Ρούμπιο είπε: «Νομίζω ότι έχουν πολλά προβλήματα».

«Ναι», πρόσθεσε. «Δεν θα σας μιλήσω για τα μελλοντικά μας βήματα και τις πολιτικές μας σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι δεν είμαστε μεγάλοι οπαδοί του κουβανικού καθεστώτος».

????? El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reitera lo dicho ayer por Trump (no fue un error de traducción): en el corto plazo no trabajarán con María Corina Machado sino con Delcy Rodríguez porque es quien tiene el control:@MariaCorinaYA NO VAS. pic.twitter.com/3M23sAaLb9 — Mouzza El Abdul Torres ?????? (@TorresMouzza) January 4, 2026

Διαβάστε επίσης