Απίστευτο: Πόνταρε 30.000 δολάρια στην πτώση του Μαδούρο και έγινε πλούσιος

Υπάρχουν traders (σ.σ. άνθρωποι που αγοράζουν και πωλούν μετοχές, κρυπτονομίσματα ή συμβόλαια, με σκοπό να κερδίσουν χρήματα από τις αλλαγές τιμών) οι οποίοι χρησιμοποιούν ειδικές πλατφόρμες για να «στοιχηματίζουν» στην έκβαση παγκόσμιων γεγονότων.

Ένας από αυτούς έμελλε να γράψει ιστορία, καθώς αποφάσισε να ποντάρει ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα απομακρυνθεί από το αξίωμα του προέδρου της Βενεζουέλας– και το έκανε μόλις μία μέρα πριν από τη μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών –μεταξύ αυτών και της Wall Street Journal– αναφέρουν ότι ένας χρήστης κατέθεσε πάνω από 30.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας ότι ο Μαδούρο θα είχε απομακρυνθεί από την εξουσία έως την 31η Ιανουαρίου 2026.

Ο συγκεκριμένος χρήστης –ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, φαίνεται να δημιούργησε τον λογαριασμό του λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα– κατέληξε να αποκομίσει κέρδος άνω των 430.000 δολαρίων, όπως ανέφερε το Axios.

Το περιστατικό έρχεται να «πυροδοτήσει» συζητήσεις αναφορικά με πιθανή «εσωτερική πληροφόρηση» (insider trading).

