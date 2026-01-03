Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα δικαστεί στις ΗΠΑ», λέει ο Λι μετά από επικοινωνία με τον Ρούμπιο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με ποινικές κατηγορίες, δήλωσε σήμερα ο γερουσιαστής Μάικ Λι (Ρεπουμπλικανός–Γιούτα), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρούμπιο «με ενημέρωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικό προσωπικό προκειμένου να δικαστεί για ποινικές κατηγορίες».

Ο γερουσιαστής πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών τού μετέφερε πως δεν αναμένονται «περαιτέρω ενέργειες στη Βενεζουέλα», τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση.

Νωρίτερα, ο Λι είχε εκφράσει δημόσια επιφυλάξεις για την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, διερωτώμενος τι θα μπορούσε, «αν υπάρχει κάτι», να δικαιολογήσει συνταγματικά μια τέτοια ενέργεια χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου.

Ωστόσο, μετά την επικοινωνία του με τον Ρούμπιο, φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από αυτή τη στάση, δηλώνοντας ότι η «κινητική ενέργεια που είδαμε απόψε χρησιμοποιήθηκε για την προστασία και την άμυνα όσων εκτελούσαν το ένταλμα σύλληψης».

«Η ενέργεια αυτή πιθανότατα εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου βάσει του Άρθρου II του Συντάγματος, για την προστασία αμερικανικού προσωπικού από πραγματική ή επικείμενη επίθεση», πρόσθεσε.

