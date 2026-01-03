Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα – Ζητά διάλογο για να αποφευχθεί κλιμάκωση

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάζει την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, καλώντας σε διάλογο τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

«Σήμερα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν μία πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και καταδικαστέο. Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμες. Η ιδεολογική εχθρότητα έχει θριαμβεύσει επί του επιχειρηματικού πραγματισμού και της θέλησης για εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης και προβλεψιμότητας», σημειώνεται αρχικά από τη Μόσχα.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας, πάνω απ’ όλα, να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση διεξόδου μέσω του διαλόγου.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι εταίροι που μπορεί να έχουν παράπονα ο ένας εναντίον του άλλου θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις στα προβλήματα μέσω του διαλόγου. Είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε σε αυτό. Η Λατινική Αμερική πρέπει να παραμείνει ζώνη ειρήνης, όπως διακηρύχθηκε το 2014 και η Βενεζουέλα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει το δικό της πεπρωμένο χωρίς καμία καταστροφική εξωτερική παρέμβαση, πόσω μάλλον στρατιωτική παρέμβαση», επισημαίνεται ακόμη από τη Ρωσία.

