Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις από τον Τραμπ για την τύχη του Μαδούρο

Αβεβαιότητα επικρατεί στη Βενεζουέλα σχετικά με την τύχη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, μετά τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον. Η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το πού βρίσκονται και αν είναι ζωντανοί.

Μιλώντας σε κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Ροντρίγκες κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει αποδείξεις για την κατάσταση της υγείας και την ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει λάβει καμία επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αμερικανικές ανακοινώσεις «προκλητικές» και υποστήριξε ότι εντείνουν την πολιτική και θεσμική κρίση στη χώρα, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

"Exigimos inmediatamente una prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores"



La vicepresidenta Delcy Rodríguez en un tono muy alterado, llamó a televisión para pedir al pueblo y a los militares que siguieran las órdenes previas de Maduro. pic.twitter.com/CNDsGHT167 — EL MUNDO (@elmundoes) January 3, 2026

