ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 2000 θέσεις εργασίας Ατόμων με Αναπηρία σε Δήμους

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Newsbomb

ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 2000 θέσεις εργασίας Ατόμων με Αναπηρία σε Δήμους
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ανέργους Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας την ουσιαστική ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

  • ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες
  • προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών
  • συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Ιανουρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για τις 2000 θέσεις εργασίας Ατόμων με Αναπηρία σε Δήμους

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία; «Καλή ιδέα» μια νέα επιχείρηση, λέει ο Τραμπ – Τι είπε για Κούβα και Γροιλανδία

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη αντίδραση των αγορών μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γέλετς – Πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρούτια: «Σημαντικό βήμα» η σύλληψη Μαδούρο, αλλά «δεν είναι επαρκές»

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 40 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή της Νέας Υόρκης

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας – 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του δίνει στη ΜΕΘ ο 16χρονος από την Άρτα: Αύξηση του οιδήματος έδειξε η τελευταία αξονική

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

23:26LIFESTYLE

Συγκινητικά λόγια του Θοδωρή Κυριακού για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Ανεκτίμητος συνεργάτης, σπουδαίος άνθρωπος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία; «Καλή ιδέα» μια νέα επιχείρηση, λέει ο Τραμπ – Τι είπε για Κούβα και Γροιλανδία

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

10:00ΚΟΣΜΟΣ

50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ελβετών τα παράτησε όλα και γυρίζει τον κόσμο με... ωτοστόπ - Τους πήραμε στα διόδια Σχηματαρίου, αυτή είναι η ιστορία τους

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ