Προσβασιμότητα κατ' οίκον: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα

Η παράταση αφορά δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Προσβασιμότητα κατ' οίκον: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα
Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για τη β’ φάση του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η παράταση αφορά δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους και την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων προσβασιμότητας.

Παράλληλα, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής ένστασης για τους αιτούντες που απορρίφθηκαν στη β’ φάση, ώστε να επαναδιατυπώσουν τις ενστάσεις τους, σύμφωνα με τους νέους όρους και τα κριτήρια του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι για λόγους διευκόλυνσης των πολιτών, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές απλουστεύσεις:

  • Για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό, δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού ούτε δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο (Ε1, Ε9 κ.λπ.).
  • Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στο παρόν στάδιο υποβάλλονται μόνο φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, ενώ η βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Μόνο για παρεμβάσεις που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας ή αφορούν σε αναβατόριο, υποβάλλεται τεχνική έκθεση μηχανικού. Η άδεια μικρής κλίμακας, θα πρέπει να υποβληθεί στο τελικό στάδιο.

Επιπλέον διευκολύνσεις επήλθαν ειδικώς για τις παρεμβάσεις για κωφούς και βαρήκοους, με την μετάπτωση αρκετών παρεμβάσεων στην κατηγορία α.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των αιτούντων που η αίτησή τους έχει ήδη προεγκριθεί, ώστε να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

