Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου - Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι
Όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέστη κρίση ενώ κοιμόταν και χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο
Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν.
Σύμφωνα με τα όσα είπε η ίδια, ο Μπολσονάρου έλαβε ιατρική φροντίδα με αρκετή καθυστέρηση καθώς το δωμάτιο στο οποίο κρατείται ήταν κλειδωμένο και έγινε αντιληπτός μόνο όταν έφτασαν για την προγραμματισμένη επίσκεψή της.
