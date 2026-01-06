Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου - Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη μου θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η ίδια, ο Μπολσονάρου έλαβε ιατρική φροντίδα με αρκετή καθυστέρηση καθώς το δωμάτιο στο οποίο κρατείται ήταν κλειδωμένο και έγινε αντιληπτός μόνο όταν έφτασαν για την προγραμματισμένη επίσκεψή της.

Διαβάστε επίσης