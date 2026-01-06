Εντυπωσιακές εικόνες από το χιονισμένο Παρίσι - Σε πίστα σκι μετατράπηκε η Μονμάρτη

Σε ένα ασυνήθιστο χειμωνιάτικο σκηνικό μετατράπηκε η Μονμάρτη στο Παρίσι, καθώς η έντονη χιονόπτωση κάλυψε τα λιθόστρωτα σοκάκια και τις απότομες σκάλες της ιστορικής συνοικίας, θυμίζοντας πίστα σκι.

Κάτοικοι και επισκέπτες εκμεταλλεύτηκαν το χιόνι για να γλιστρήσουν στους παγωμένους δρόμους, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, δείχνοντας ανθρώπους να κατεβαίνουν τις σκάλες κοντά στη βασιλική της Σακρ Κερ σαν να βρίσκονται σε χιονοδρομικό κέντρο.

Παρότι το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι αρχές προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital's streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές. Η χιονισμένη Μονμάρτη, ωστόσο, πρόσφερε μια σπάνια εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της πόλης σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».

??? Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/0XhJbStJNb — 75 Secondes ?️ (@75secondes) January 5, 2026

