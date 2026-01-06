Νέο «χτύπημα» Τραμπ για Βενεζουέλα: «Η επιχείρηση απέδειξε ότι έχουμε τον πιο θανατηφόρο στρατό»

Μιλώντας από την Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες στην περιοχή αποτελούν απόδειξη της απόλυτης στρατιωτικής υπεροχής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως ένα εντυπωσιακό στρατιωτικό επίτευγμα, τονίζοντας την τεχνολογική και επιχειρησιακή ισχύ του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η επιχείρηση που είχε στόχο την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο καταδεικνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τον ισχυρότερο, τον πλέον θανατηφόρο και προηγμένο στρατό στη Γη». Όπως τόνισε, «είναι ο πιο τρομακτικός στρατός στον πλανήτη και δεν υπάρχει καν σύγκριση», προσθέτοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει».

Ο Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διεκόπη η ηλεκτροδότηση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. «Οι μόνοι άνθρωποι που είχαν φως, ήταν όσοι είχαν κεριά», είπε, περιγράφοντας την κίνηση ως μία «εξαιρετική ενέργεια τακτικά» κι ένα «καταπληκτικό στρατιωτικό κατόρθωμα».

Όπως ανέφερε, η διακοπή του ρεύματος αιφνιδίασε τις Αρχές της Βενεζουέλας. «Ήξεραν ότι ερχόμασταν. Όταν κόπηκε το ρεύμα, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως «τακτικά πανέξυπνη, λαμπρή».

Διαβάστε επίσης