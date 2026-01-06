Μίκι Ρουρκ σε θαυμαστές του: «Δεν γνωρίζω για τον "ταπεινωτικό" έρανο, πάρτε πίσω τα χρήματά σας»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Μίκι Ρουρκ ξεκαθάρισε στους θαυμαστές του ότι δεν βρίσκεται ο ίδιος πίσω από την «ταπεινωτικό» έρανο που στήθηκε για να τον στηρίξει και τους κάλεσε να προσπαθήσουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, καθώς το ποσό είχε φτάσει σχεδόν τα 100.000 δολάρια.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας μποξέρ ανάρτησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο δηλώνει «πραγματικά απογοητευμένος» και «συγχυσμένος» για τη σελίδα με τίτλο: «Βοηθήστε τον Μίκι Ρουρκ να μείνει στο σπίτι του», που δημιουργήθηκε το Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα GoFundMe.

«Κάποιος δημιούργησε κάποιο ίδρυμα ή ταμείο για μένα, για να δωρίσει χρήματα, όπως σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, και αυτός δεν είμαι εγώ», είπε ο Ρουρκ στους 488.000 ακολούθους του, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.

«Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία @@@ φιλανθρωπία.»

Μίκι Ρουρκ: Τι αναφέρει η σελίδα για τον έρανο​

Στη σελίδα GoFundMe αναφερόταν ότι ο Ρουρκ αντιμετωπίζει μια «πολύ πραγματική και επείγουσα κατάσταση: την απειλή έξωσης από το σπίτι του».

Ως οργανώτρια εμφανίζεται η Liya Joelle Jones, βοηθός της μάνατζερ του ηθοποιού, Kimberly Hines, με την περιγραφή να αναφέρει ότι η καμπάνια δημιουργήθηκε με τη «άδεια» του Ρουρκ, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγη του και να αποτραπεί η έξωση.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, που πρώτο αποκάλυψε την καμπάνια, η Jones δήλωσε ότι ο Ρουρκ «περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή» και ότι ήταν «απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν».

Στο βίντεο, όπου εμφανίζεται μαζί με τον σκύλο του, Lucky, ο Ρουρκ αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη σελίδα και αναφέρει ότι θα μιλήσει με τον δικηγόρο του για να μάθει λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η άνοδος και η πτώση του Μίκι Ρουρκ

Ο 73χρονος παραδέχτηκε ότι έκανε «πραγματικά απαίσια δουλειά» στη διαχείριση της καριέρας του, αλλά τόνισε ότι, μετά από χρόνια θεραπείας, έχει «δουλέψει πολύ σκληρά» και δεν είναι πλέον «εκείνος ο άγριος άντρας» του παρελθόντος.

Ο Ρουρκ έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1980 με ταινίες όπως τα 9 1/2 εβδομάδες, Rumble Fish και The Pope of Greenwich Village και συνέχισε να παίζει ενώ παράλληλα ακολουθούσε καριέρα στο μποξ τη δεκαετία του 1990, ενώ το 2008 πρωταγωνίστησε στο The Wrestler, ρόλος που του χάρισε BAFTA και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου.

Το 2025 συμμετείχε στο Celebrity Big Brother στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αποβλήθηκε από το παιχνίδι λόγω «χρήσης ακατάλληλης γλώσσας» και «περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς», έχοντας ήδη προκαλέσει ένταση στο σπίτι και κάνοντας την πρώην σταρ του Dance Moms, JoJo Siwa, να κλάψει μετά από σχόλια σχετικά με τη σεξουαλικότητά της.

Στο βίντεο, ο Rourke αναφέρει επίσης ότι ο COVID και οι «απεργίες του Χόλιγουντ το 2023» τον «κατέστρεψαν» οικονομικά και ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε «κακή κατάσταση» με το ενοίκιό του.

Μίκι Ρουρκ: «Ποτέ δεν θα ζητούσα χρήματα από ξένους»

Παρά τα οικονομικά του προβλήματα, χαρακτήρισε τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων «πολύ ντροπιαστική» και είπε στους θαυμαστές του: «Μην δίνετε χρήματα και αν δώσατε, ζητήστε τα πίσω. Ποτέ δεν θα ζητούσα χρήματα από ξένους, θαυμαστές ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι ο τρόπος μου. Ρωτήστε όποιον με γνωρίζει. Είναι ταπεινωτικό και πραγματικά ντροπιαστικό», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι είναι «ευγνώμων για ό,τι έχω: έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, έχω φαγητό, όλα είναι εντάξει», προσθέτοντας: «Πάρτε τα χρήματά σας πίσω, σας παρακαλώ, δεν χρειάζομαι τα χρήματα κανενός και δεν θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο, έχω μεγάλη περηφάνια».

