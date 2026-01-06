Απολύθηκες από τη δουλειά σου; Τα 4 βήματα που προτείνουν οι ειδικοί για να… γυρίσεις το παιχνίδι

Αν απολυθείτε από τη δουλειά σας, υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην καταστρέψετε τις σχέσεις σας και να πάρετε χρόνο για να επεξεργαστείτε τα συναισθήματα αυτής της δυσάρεστης –τις περισσότερες φορές– κατάστασης. Όσοι αναζητούν εργασία, δεν πρέπει να λένε ψέματα για τον λόγο που αποχώρησαν από την προηγούμενη θέση τους, αλλά δεν χρειάζεται να μοιράζονται και λεπτομέρειες.

Αρχικά, η απόλυση μπορεί να προκαλέσει απομόνωση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία αρκετά κοινή εμπειρία.

Σε μία εποχή συνεχών απολύσεων και εταιρειών που αυξάνουν τις απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα και απόδοση, είναι εύκολο να αισθανθείς ότι απέτυχες.

Ο Τζον Μόργκαν από την LHH ανέφερε ότι «οι άνθρωποι φεύγουν από τις εταιρείες, είτε εθελοντικά είτε αναγκαστικά και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό».

Ουσιαστικά, είτε απολύθηκες, είτε παραιτήθηκες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να προσεγγίσεις την κατάσταση με παρόμοιο τρόπο. «Ο λόγος για τον οποίο αποτελείς παρελθόν από δουλειά σου δεν χρειάζεται να καθορίσει την καριέρα σου ή να εμποδίσει τις πιθανότητες να βρεις νέα θέση», υπογραμμίζουν.

Το Business Insider μίλησε με τρεις συμβούλους καριέρας και έναν δικηγόρο για το εργατικό δίκαιο σχετικά με τα καλύτερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις μετά την απόλυση.

Μην ενεργήσεις υπό την πίεση της στιγμής

Η απόλυση συνοδεύεται συχνά από έντονα συναισθήματα. Όμως, δεν θέλεις να αφήσεις την οργή, την παρόρμηση ή τον υπέρμετρο ενθουσιασμό να επηρεάσουν την πρώτη σου συζήτηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kadima Careers, Άλαν Στάιν, έχει απολυθεί πολλές φορές και παραδέχεται ότι μερικές από αυτές τις διαχειρίστηκε άσχημα. «Με έχουν απολύσει πολλές φορές και έχω πει κάποιες ανόητες κουβέντες», σημειώνει. Η γενική του συμβουλή είναι: «Να φεύγεις πάντα με καλές σχέσεις, όσο θυμωμένος και αν είσαι. Δεν θέλεις να κόψεις τις γέφυρες. Η βιομηχανία είναι πολύ μικρή και η κακία επιστρέφει, οπότε μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε οδηγήσουν στο χειρότερο».

Η Νάταλι Λέμονς, σύμβουλος καριέρας, σχολίασε ότι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους για να ελέγξουν τα έγγραφα και να κατανοήσουν τις συμφωνίες αποζημίωσης, ειδικά αν βρίσκονται σε συναισθηματική κατάσταση.

Πάρε χρόνο για να το επεξεργαστείς, αλλά όχι υπερβολικό

Πριν αρχίζεις την αναζήτηση για νέα δουλειά, είναι σημαντικό να επεξεργαστείς την απόλυση. «Πολλές φορές, είτε πρόκειται για απόλυση είτε για απόλυση λόγω εθελούσιας αποχώρησης, περνάμε σχεδόν από τα πέντε στάδια του πένθους», υπογραμμίζει η σύμβουλος καριέρας και ηγεσίας στην Korn Ferry, Στέισι Πέρκινς.

Αν απολύθηκες, η Πέρκινς υποστηρίζει ότι «είναι σημαντικό να αναλογιστείς τι συνέβη και τι μπορείς να μάθεις από αυτό. Αν η απόλυση οφειλόταν σε θέματα συμπεριφοράς, για παράδειγμα, δεν θέλεις να τα μεταφέρεις στην επόμενη δουλειά σου».

Ωστόσο, προειδοποιεί «να μην αφήσεις αυτή την σκέψη να μετατραπεί σε εμμονή. Δεν θέλουμε να βυθιστούμε σε αρνητικές σκέψεις», προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να περιβάλλεσαι από υποστηρικτικά άτομα ή έναν σύμβουλο καριέρας».

Δημιουργία πλάνου αναζήτησης εργασίας

Μετά τον χρόνο επεξεργασίας, θα θέλεις να δημιουργήσεις ένα πλάνο, όπως θα έκανες και αν έχανες τη δουλειά σου λόγω απολύσεων. Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα νέων ευκαιριών, την ενημέρωση του LinkedIn και την ανανέωση του βιογραφικού σου, όπως σημειώνουν οι ειδικοί.

Ακόμη, είναι σημαντικό να επικοινωνήσεις τις ικανότητες και τις αξίες σου. Σε μία αγορά που γίνεται ολοένα και ανταγωνιστικότερη, με πολλές αιτήσεις από τεχνητή νοημοσύνη, η δικτύωση έχει γίνει «κλειδί» στην αναζήτηση δουλειάς.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει το εργατικό δυναμικό, ίσως αποφασίσεις ότι είναι μία καλή ευκαιρία για αλλαγή κατεύθυνσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο για να παρακολουθήσεις μαθήματα ή πιστοποιήσεις που απαιτούνται για αυτή την αλλαγή.

Προετοιμάσου να μιλήσεις για ό,τι συνέβη

Η απόλυση δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις ένα… σημάδι στον εαυτό σου σε μελλοντικές συνεντεύξεις, αλλά να προετοιμαστείς για τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσεις για την αποχώρηση από την προηγούμενη θέση.

Το καλό είναι ότι τις περισσότερες φορές, ο πρώην εργοδότης σου δεν θα μοιραστεί πολλές λεπτομέρειες. Η ιδρυτική συνεργάτιδα και επικεφαλής του τμήματος εργατικού δικαίου στην Pierson Ferdinand LLP, Άμι Έπσταϊν Γκλας, αναφέρει ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να κληθεί να επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες και τη θέση του υπαλλήλου και σε κάποιες περιπτώσεις, αν θα αναλάμβαναν ξανά τον υπάλληλο.

Πολλές εταιρείες τηρούν αυστηρά τον κανόνα να παρέχουν μόνο τις ημερομηνίες και τους τίτλους, καθώς η κοινοποίηση αρνητικών πληροφοριών μπορεί να τους εκθέσει.

«Δεν ξέρεις ποτέ τι θα κάνει ένας απογοητευμένος πρώην υπάλληλος», σημειώνει, συμπληρώνοντας ότι συμβουλεύει τους πελάτες να μην απαντούν σε τέτοιες ερωτήσεις. «Ακόμη και αν είναι απίθανο να αποκαλύψει ο εργοδότης αν θα επαναπροσλάβει τον υπάλληλο, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο πώς θα μιλήσεις για την προηγούμενη δουλειά σου σε συνεντεύξεις. Δεν είναι καλή ιδέα να λες ψέματα, αλλά δεν χρειάζεται να παρέχεις λεπτομέρειες για τον λόγο της απόλυσης», συμβουλεύει.

«Λοιπόν, έψαχνα κάτι διαφορετικό»

Ο Μόργκαν επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να κοιτάζουν μπροστά όταν μιλούν για το λόγο που έφυγαν από την προηγούμενη δουλειά τους. «Συνήθως είναι καλή ιδέα να πεις “Λοιπόν, έψαχνα κάτι διαφορετικό. Ήθελα κάτι που να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις φιλοδοξίες μου” ή κάποια φράση σε αυτό το ύφος», είπε ο Μόργκαν.

«Όσο περισσότερες λεπτομέρειες δίνεις, τόσο περισσότερο μοιάζει σαν να προσπαθείς να καλύψεις κάτι», ολοκλήρωσε η Πέρκινς.