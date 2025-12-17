30.000 στρατιώτες, 30 χώρες και οι ΗΠΑ: Πώς θα είναι η πολυεθνική δύναμη για την άμυνα της Ουκρανίας

Ποιες χώρες θα περιλαμβάνει η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

30.000 στρατιώτες, 30 χώρες και οι ΗΠΑ: Πώς θα είναι η πολυεθνική δύναμη για την άμυνα της Ουκρανίας

Αμερικανοί στρατιώτες επιβαίνουν σε όχημα μάχης Bradley κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά «Strong Griffon 2025» σε πεδίο εκπαίδευσης στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, 29 Οκτωβρίου 2025

AP/Mindaugas Kulbis
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανάπτυξη μίας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, η οποία θα βασίζεται σε έναν μηχανισμό παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται, αλλά το ποιοι θα συμμετάσχουν και με ποιες αρμοδιότητες είναι ασαφές, ενώ κάποιες χώρες έχουν ήδη διαχωρίσει τη θέση τους.

Η αρχική δέσμευση προέβλεπε τη συμμετοχή 30 χιλιάδων στρατιωτών στην επιτήρηση στρατηγικών υποδομών. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί στρατηγοί θα ήταν επικεφαλής. Η Φινλανδία, η Δανία και η Νορβηγία είναι επίσης έτοιμες να στείλουν στρατιώτες. Ενώ η Γερμανία είναι επιφυλακτική. Και η Ισπανία περιμένει τη συμφωνία πριν αποφασίσει. Οι Ουκρανοί μίλησαν επίσης για τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Με καθήκοντα «από πληροφορίες, υλικοτεχνική υποστήριξη έως στρατιωτικές συνεισφορές», όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Greenland Nato Military Exercise

Σουηδοί στρατιώτες συμμετέχουν σε άσκηση με εκατοντάδες στρατιώτες από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία του στρατού της Δανίας, στο Κανγκερλουσουακ της Γροιλανδίας (2025)

AP/Ebrahim Noroozi

Η Ιταλία, δεν θα στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία, αν και δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει με άλλες μορφές.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Επίσης, ο παράγοντας ΗΠΑ, σύμφωνα με την Corriere della Sera, έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια της Ουκρανίας, κάτι που προβλέπεται σε παράρτημα του ρωσοαμερικανικού σχεδίου 28 σημείων, αλλά χωρίς αποστολή στρατιωτών.

Το Κίεβο ζήτησε να διορθωθεί η δέσμευση με ψηφοφορία του Κογκρέσου. Η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει συμφωνήσει. Αλλά ο Λευκός Οίκος θέλει να διατηρήσει τους περιορισμούς που εισήγαγε ο Τζο Μπάιντεν προς το παρόν.

Η προστασία της Ουκρανίας θα είναι εγγυημένη με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Και με μια δύναμη παρεμβολής που θα βρίσκεται σε όλη την επικράτεια. Αλλά η Ουάσιγκτον θα διατάξει τις αμερικανικές βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Πολωνία, να χρησιμοποιήσουν αντιαεροπορικά πυρά. Με πυραύλους Patriot, drones ή για άμεση απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας που, σύμφωνα με τη φόρμουλα του Βερολίνου, θα πρέπει να σταματήσουν τη Ρωσία είναι έτοιμες. Με την «υποστήριξη» των ΗΠΑ (το περίφημο backstop) ακόμη και εντός των ουκρανικών συνόρων.

Αλλά σε αντάλλαγμα ζητούν μια πραγματική δέσμευση από την Ευρώπη. Η οποία διακυβεύει μεγάλο μέρος της πολιτικής της αξιοπιστίας.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι Ρώσοι δεν δέχονται την ανάπτυξη στρατιωτών στην Ουκρανία από χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ ή στον Συνασπισμό των Προθύμων.

Περισσότερες από «τριάντα χώρες» είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αλλά, ακριβώς, «όχι όλες με στρατεύματα» (μιλάμε, για παράδειγμα, για επιμελητεία ή πληροφορίες). Η Ρώμη δεν αποκλείει έναν ρόλο στην εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά πάντα εκτός συνόρων. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό στο οποίο εστιάζει η Ουκρανία (και ούτε καν οι ΗΠΑ) ως προτεραιότητα.

Η εισβολή

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί μια άλλη εισβολή από τη Μόσχα και για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε πραγματική και απτή αποτροπή. Που σημαίνει σπάσιμο του ταμπού των ταμπού: μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες εμπλοκής θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της πρότασης. Και εδώ περνάμε στο παρόμοιο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η δήλωση αναφέρει ρητά «μια νομικά δεσμευτική δέσμευση, με την επιφύλαξη των εθνικών διαδικασιών, για τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης».

Με μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν «τη χρήση ένοπλης δύναμης, βοήθεια σε πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη, οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες». Οι χώρες αυτές είναι η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, ακολουθούμενες από τις χώρες της Βαλτικής και τις Σκανδιναβικές χώρες (Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία).

Στρατιωτικές ενέργειες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες - όπως επιβεβαίωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ - λένε ότι είναι έτοιμες για «στρατιωτική δράση» εάν το Κρεμλίνο παραβιάσει τη συμφωνία. Αλλά σε αντάλλαγμα ζητούν μια πραγματική δέσμευση από την Ευρώπη.

Συνοψίζοντας. Αν τα πράγματα πάνε στραβά, θα πρέπει να πολεμήσουμε μαζί με τους Ουκρανούς στα χαρακώματα και οι Αμερικανοί δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Όταν λένε ότι ο Παλαιός Κόσμος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά του, εννοούν ακριβώς αυτό, και η αλλαγή νοοτροπίας πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Η πραγματική ουσία είναι εδώ. Τα υπόλοιπα είναι διαπραγματεύσιμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Την έφτυσε και την απώθησε» - Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Ο Νικ Ράινερ κοντά στο σπίτι των γονιών του, λίγες ώρες πριν τους δολοφονήσει

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

11:36ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Coffee Berry εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες με ατάκα... Τσίπρα

11:31LIFESTYLE

To Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει σήμερα στο Athens Metro Mall

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 12,6 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο – Έσοδα από φόρους ύψους 64,9 δισ.

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σκάι: Ο Αλαφούζος καταγγέλλει το ΕΚΚΟΜΕΔ για προληπτική λογοκρισία - Έκοψαν τη χρηματοδότηση για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

11:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 59χρονο που άνοιγε αποθήκες σπιτιών επί μήνες - 9.500 ευρώ η λεία, 25.000 οι ζημιές

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Αντίστροφη μέτρηση για την 6η δόση – Πότε θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Γερμανία εγκρίνει αγορές όπλων αξίας 50 δισ. ευρώ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis και οι 14 μάρκες της σε σταυροδρόμι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ανακοινώνουν τροποποίηση των όρων της συνένωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους

10:46ΚΟΣΜΟΣ

30.000 στρατιώτες, 30 χώρες και οι ΗΠΑ: Πώς θα είναι η πολυεθνική δύναμη για την άμυνα της Ουκρανίας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε μεγάλο ποσοστό αιτημάτων, δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή»

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Πουλούσαν οικογενειακώς ναρκωτικά – Εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης και μετρητά

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Μαρκόπουλου: «Μου είπε “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν” παρουσία 21 βουλευτών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό «μπρα ντε φερ» αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ