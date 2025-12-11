«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε σήμερα (11/12) τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές τους προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν έναν πόλεμο από τη Ρωσία, ο οποίος θα μπορούσε να είναι «στην κλίμακα των πολέμων που υπέστησαν οι παππούδες και η προηγούμενη γενιά τους», σε ομιλία στο Βερολίνο.

Ακόμη, σημείωσε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι της Συμμαχίας δεν αισθάνονται την αναγκαιότητα της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να αποτρέψουν μία σύγκρουση στην κλίμακα εκείνων που έζησαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηρά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη και πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», τόνισε ο κ. Ρούτε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται προ των πυλών. Η Ρωσία έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», επεσήμανε, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η Μόσχα θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στην επόμενη πενταετία.

