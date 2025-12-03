Μήνυμα Ρούτε προς Πούτιν: Νομίζει ότι δεν θα αντέξουμε, αλλά εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έκανε δηλώσεις την Τετάρτη (03/12) για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Ρούτε επαίνεσε την Ουκρανία για την «απίστευτη ανθεκτικότητα» που συνεχίζει να επιδεικνύει στο πεδίο της μάχης.

«Ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο από εμάς, αλλά εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η σημερινή ημέρα είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι ότι κάνει λάθος», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε υποστήριξε ότι ο Πούτιν «ενισχύει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία» και αυξάνει την πίεση του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία», πρόσθεσε.

«Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους μας και να διασφαλίσουμε το έδαφός μας».

Ο Τραμπ ο μόνος που μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο

Καθώς απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα απαιτήσει τη συνεχή εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε:

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι σε θέση να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και αυτός είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Ρούτε απέρριψε επίσης τους φόβους ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν το ενδιαφέρον τους για την ειρηνευτική διαδικασία, λέγοντας ότι ο Τραμπ «εμπλέκεται μέχρι και σήμερα».

Είπε ότι αυτό είναι κρίσιμο, επειδή οι ΗΠΑ «είναι μακράν ο μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη».

Δύο τρίτα των συμμάχων έχουν δεσμευτεί για την προμήθεια όπλων

Ο Ρούτε ερωτήθηκε σχετικά με την κριτική για την «άνιση κατανομή του βάρους» στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία.

Απαντά ότι «μόνο λίγες χώρες» δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί στο πρόγραμμα και ότι «τα δύο τρίτα» των συμμάχων έχουν πλέον υπογράψει.

Λέει ότι η κατανομή των βαρών είναι «σε πολύ καλύτερη θέση» τώρα και ότι το ΝΑΤΟ έχει καταφέρει να παρέχει στην Ουκρανία «συνεχή ροή όπλων».

Αυτό ασκεί πίεση στη Ρωσία και στέλνει το μήνυμα ότι «δεν φεύγουμε», ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την υποστήριξη της Ουκρανίας, λέει.

Ποιο το «σχέδιο Β» αν οι ΗΠΑ σταματήσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ερωτήθηκε σχετικά με το ποιο είναι το σχέδιο Β της συμμαχίας σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποσυρθούν από τις συνομιλίες και σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Μαρκ Ρούτε απέρριψε την ερώτηση, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ συνεπείς» στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, όπως «όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ».

«Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους και τους Καναδούς να αναλάβουν δράση όσον αφορά την κάλυψη του κόστους», υπογράμμισε.

Ο κ. Ρούτε υποστήριξε ότι το βασικό είναι να «διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία διαθέτει τα όπλα που χρειάζεται για να πολεμήσει», ενώ επισήμανε επίσης τις ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις των κυρώσεων στην ρωσική οικονομία.

«Όλα αυτά ασκούν πίεση στους Ρώσους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε.

