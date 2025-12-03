Ουσάκοφ: Τα κέρδη στο πεδίο της μάχης επηρέασαν τις συνομιλίες με Γουίτκοφ για την Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% τη Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλαμβάνοντας μόνο 1% του εδάφους της σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια

Ουσάκοφ: Τα κέρδη στο πεδίο της μάχης επηρέασαν τις συνομιλίες με Γουίτκοφ για την Ουκρανία

Ο  Γιούρι Ουσάκοφ φτάνει σε συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Νικολάς Μαδούρο στο Κρεμλίνο στις 7 Μαΐου 2025. 

Pool AP/Alexander Zemlianichenko
Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει τελευταία η Ρωσία στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, είχε όπως είπε, ένα θετικό αντίκτυπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ στην Μόσχα.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την παραμονή των συνομιλιών, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη από την Ρωσία της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία την οποία του ανέφεραν οι στρατιωτικοί του διοικητές. Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό του, λέγοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται εκεί.

Οι διαπραγματεύσεις «επηρεάσθηκαν από τις επιτυχίες στο πεδίο της μάχης»

Αλλά ο Ουσάκοφ μιλώντας μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων, φυσικά, επηρεάσθηκαν από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων…στο πεδίο της μάχης».

«Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των στρατιωτικών τους κατορθωμάτων, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των δρόμων προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας», δήλωσε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε πως ελπίζει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τους θα υιοθετήσουν επίσης «μια πιο ισορροπημένη στάση και αντίληψη για αυτό που συμβαίνει».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% τη Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλαμβάνοντας μόνο 1% του εδάφους της σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, αν και το 2025 είχαν προελάσει με πιο γρήγορους ρυθμούς από το 2022, σύμφωνα με τους ουκρανικούς χάρτες.

505 τετραγωνικά χλμ. εντός ενός μήνα κατέλαβε η Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική ομάδα στρατιωτικών αναλυτών Deepstate ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram τη Δευτέρα (01/12) ότι τον Νοέμβριο η Μόσχα κατέλαβε σχεδόν διπλάσιες εκτάσεις από το Σεπτέμβριο (259 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και τον Οκτώβριο (267 τ.χ.).

«Άλλος ένας δύσκολος Νοέμβριος, όπως και πριν από ένα χρόνο, όταν ο εχθρός κατάφερε να προωθηθεί σε πολλές περιοχές. Η μεγαλύτερη επιτυχία του εχθρού ήταν κοντά στο Χουλιαίπολε, όπου πραγματοποιήθηκε το 40% όλων των προωθήσεων, ενώ στο τμήμα από το Χουλιαίπολε έως το Horikhove πραγματοποιήθηκε μόνο το 16% των επιθέσεων», δήλωσε το Deepstate.

ουκρανία-κατάληψη-εδαφών

Σύνολο μηνιαών εκτάσεων της Ουκρανίας που καταλήφθηκαν από τον Ιανούαριο 2024.

Deepstate

«Η κατάσταση είναι δύσκολη κοντά στο Ποκρόβσκ-Μίρνογκραντ, όπου πραγματοποιήθηκε το 32,5% όλων των εχθρικών επιθέσεων. Οι katsap έχουν καταλάβει 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ποκρόβσκ και γύρω από αυτό και 21,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στο Μίρνογκραντ. Συνολικά, αυτό αντιστοιχεί σε 56,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 11% όλων των προωθήσεων», ανέφεραν οι αναλυτές («Katsap» είναι ένας υποτιμητικός όρος για τους Ρώσους που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία).

Η DeepState ανέφερε ότι οι ρωσικές προωθήσεις δεν έδειξαν ασυνήθιστη δραστηριότητα σε άλλα μέτωπα.

«Συνολικά, οι katsaps πραγματοποίησαν 5.990 επιθέσεις τον Νοέμβριο – από τον περασμένο Νοέμβριο, ο μόνος μήνας με περισσότερες επιθέσεις ήταν ο Δεκέμβριος του 2024, και αυτός είναι ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός φέτος», ανέφεραν οι αναλυτές.

*Με πληροφορίες από Ukrainska Pravda

