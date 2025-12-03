Κρεμλίνο: Ο Πούτιν δεν απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι αναφορές ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι λανθασμένες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Μιλώντας σήμερα Τετάρτη, σε δημοσιογράφους στη Μόσχα, υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ.

«Δεν είναι σωστό να λέγεται κάτι τέτοιο»

Ο Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως «δεν θα ήταν σωστό να το πούμε αυτό», προσθέτοντας ότι η συζήτηση γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, η Ρωσία επιχειρεί να διαμορφώσει το δικό της πλαίσιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με όσα διαρρέουν από τη Μόσχα.

Η θέση Ουσακόφ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Νωρίτερα, ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ είχε δηλώσει ότι δεν έχει γίνει κοινά αποδεκτό κάποιο συμβιβαστικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Όπως εξήγησε, ορισμένες αμερικανικές προτάσεις φαίνεται να κινούνται προς μια αποδεκτή κατεύθυνση, «όμως χρειάζονται συζήτηση». Παρόλα αυτά, όπως ισχυρίσθηκε, μέρος της διατύπωσης που έχει κατατεθεί από την Ουάσινγκτον παραμένει «απαράδεκτο» για τη ρωσική πλευρά.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, απαιτείται περαιτέρω διαπραγμάτευση για να προκύψει ένα σχέδιο που θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινά αποδεκτό από τις δύο πλευρές.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Ζελένσκι προετοιμάζονται να συναντηθούν με απεσταλμένους του Τραμπ

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - στην πρώτη του αντίδραση μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας - ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ, θα προετοιμαστούν για να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, συμπλήρωσε ακόμη ότι οι ουκρανικοί αξιωματούχοι θα ενημερώσουν σήμερα τους Ευρωπαίους εκπροσώπους για τις πληροφορίες που έλαβαν από τις ΗΠΑ σχετικά με τις συνομιλίες στη Μόσχα. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμένεται επίσης να συζητήσουν «το ευρωπαϊκό στοιχείο στην απαραίτητη αρχιτεκτονική ασφάλειας».

