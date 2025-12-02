Τα ουκρανικά drones που στοχεύουν ρωσικά τάνκερ απειλούν να τινάξουν στον αέρα την «Ειρήνη Τραμπ»

Λίγες ώρες πριν την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Μόσχα, τέσσερα πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία (είναι ρωσικά ή εξυπηρετούν ρωσικά συμφέροντα) δέχθηκαν επιθέσεις από διαφόρων ειδών drones.

Από τη Μαύρη Θάλασσα στη Σενεγάλη και ξανά κοντά στον Βόσπορο, drones στόχευσαν τα δεξαμενόπλοια, προκαλώντας την οργή του Πούτιν, που δήλωσε μεταξύ άλλων έτοιμος να πάει σε πόλεμο με την Ευρώπη. Μια δήλωση που έγινε όταν η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει σε ρωσικό έδαφος, γεγονός που έχει τη δική του σημασία.

❗️The Security Service of ??Ukraine demonstrated a new generation of sea drones "Sea Baby"



The updated drones are capable of covering a distance of over 1,500 km, carrying up to 2,000 kg of cargo, have reinforced engines and a modern navigation system.



Two drones with different… pic.twitter.com/eTYIMP7yre — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 22, 2025

Εύλογα μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι οι πρόσφατες επιθέσεις – και με τα μη-επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα sea baby drones δεν είναι απλές τακτικές πίεσης. Αλλά έχουν ως στρατηγικό σκοπό να τορπιλίσουν την ειρήνη, καθώς τα χτυπήματα αυτού του είδους, δεν ενισχύουν απλά την οικονομική πίεση στη Μόσχα - όπως οι επιθέσεις στα διυλιστήρια στο παρελθόν - αλλά την αναγκάζουν να απαντήσει.

Το χτύπημα στο Midvolga

Νωρίτερα σήμερα, ένα ακόμη ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το MIDVOLGA-2 (ρωσικής σημαίας), δέχθηκε επίθεση από drone περίπου 130 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία προς τη Γεωργία.

Το πλοίο υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα, αλλά μόνον δύο ελαφρά τραυματίες.

Η Ρωσία δεν ήταν η μόνη που καταδίκασε το περιστατικό, μιλώντας για τρομοκρατική ενέργεια. Η Τουρκία αναφέρθηκε σε αυτό ως απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Από πλευράς του το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή, αποκαλώντας τις ρωσικές κατηγορίες "προπαγάνδα", όπως αναφέρει το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, χωρίς όμως να πείθει.

?? Russian "shadow fleet" tanker hit a mine in the Black Sea, - media.

An explosion occurred near the Bosporus Strait on a tanker of Russia's shadow fleet - the vessel Kairos, flying the Gambian flag, was en route to the Russian port of Novorossiysk without cargo. As a result… pic.twitter.com/6s3MYBsy7S — LX (@LXSummer1) November 28, 2025

Αυτή η επίθεση δεν ήταν η μόνη. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τρείς ακόμη επιθέσεις: Στις 29 Νοεμβρίου, τα δεξαμενόπλοια Virat και Kairos χτυπήθηκαν κοντά στα Στενά του Βοσπόρου, ενώ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ένα τρίτο πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Σενεγάλης.

Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από αυτές, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας.

Δηλαδή τα πλοία που παρακάμπτουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να εξάγουν πετρέλαιο, «χρηματοδοτώντας τον πόλεμο». Αυτό ακριβώς υποστήριξαν Ουκρανοί αξιωματούχοι σε δηλώσεις τους στο CNN.

Μπορούν όμως οι Ουκρανοί, απασχολημένοι στο Προκόφσκ και τις άλλες περιοχές όπου αντιμετωπίζουν ισχυρότατες ρωσικές επιθέσεις να ασχολούνται με τα ρωσικά τάνκερ στην Σενεγάλη; Σύμφωνα με τους Ρώσους όχι. Αλλά εκεί βρίσκεται ο δάκτυλος άλλων.

Two tankers came under attack near Turkey’s Black Sea coast, triggering a sharp regional escalation. AFP cited a Ukrainian security source Turkey said one tanker, Midvolga 2, reported an attack 80 nautical miles offshore, while the Gambian-flagged Virat was hit twice in 24 hours. pic.twitter.com/ejpb8SoUEJ — Shogri (@shogri786) December 2, 2025

Οι απειλές Πούτιν

Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι απαντώντας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ευθέως ότι η Ρωσία μπορεί να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα», επιβάλλοντας πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της Οδησσού και του Μικολάιφ, κάνοντας λόγο για «πειρατεία». Μια λέξη διόλου ελαφριά. Ειδικά αφού οι απειλές απευθύνονται και στην Ευρώπη, με τον Πούτιν να κατηγορεί ευρωπαϊκές δυνάμεις για υποκίνηση, στοχεύοντας ιδιαίτερα τη Βρετανία που ρωσικά μέσα όπως το Sputnik υποστηρίζουν ότι κρύβεται πίσω από πολλές ουκρανικές επιθέσεις λόγω της στενής στρατιωτικής συνεργασίας της με το Κίεβο.

Βρετανικά μέσα όπως το The Guardian και αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ανοιχτά τέτοιες επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις υποψίες ότι το Λονδίνο επιδιώκει κλιμάκωση για να υπονομεύσει τις αμερικανο-ρωσικές συνομιλίες.

???? UKRAINE JUST TORPEDOED RUSSIA’S WAR ECONOMY - AND THE GLOBAL MARKET FELT THE SHOCKWAVE



It’s been quiet on the maritime side of the Ukraine war - until this week, when Kyiv decided to flip the board.



Ukraine has begun hitting Russia’s shadow-fleet oil tankers with naval… pic.twitter.com/oWlpPSoiV8 — Umar Mubashir (@UmarMubashirT) December 2, 2025

Όπως όμως δήλωσε στην εφημερίδα Izvestia, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της Ρωσίας Κωνσταντίν Κοσάτσεφ «Σε αυτό το στάδιο, ούτε το Κίεβο ούτε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι σε θέση να σταματήσουν τη διαδικασία επίλυσης». Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ενδέχεται να καταφύγουν σε προκλήσεις, πρόσθεσε ο γερουσιαστής.



Η «ανασφάλεια» των Ευρωπαίων

Η Ευρώπη ίσως δε θέλει την ειρήνη που φέρνει ο Τραμπ. Ίσως, αισθάνεται αποκλεισμένη από τις συνομιλίες, χωρίς εκπροσώπηση, και βλέπει μια πιθανή συμφωνία ως απειλή για τη δική τους ασφάλειά. Και προσπαθεί μέσω αυτών των επιθέσεων να αποκτήσουν «ρόλο στο τραπέζι». Ρισκάροντας τόσο με τη ρωσική όσο και την αμερικανική πλευρά.

