Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ - Γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ - Βίντεο

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Στη Μόσχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου θα βρεθεί στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Steve Witkoff and Jared Kushner dined with Putin’s envoy Kirill Dmitriev at a Moscow Michelin-star restaurant ahead of a meeting with Vladimir Putin, set to begin in under an hour. pic.twitter.com/xrKrw7zSes — Open Source Intel (@Osint613) December 2, 2025

Πριν την άφιξή του στο Κρεμλίνο, ο Γουίτκοφ, μαζί με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ, περπάτησαν στο στολισμένο για τα Χριστούγεννα κέντρο της Μόσχας, όπου γευμάτισαν μαζί σε πολυτελές εστιατόριο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Ο Στιβ Γουίτκοφ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ μπροστά από το θέατρο Μπολσόι στη Μόσχα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025. TASS

Το Σάββατο η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, επικαλούμενη πηγές, έγραψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τον ειδικό απεσταλμένο του στη Μόσχα για να κάνει «άμεση πρόταση» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αυτοκινητοπομπή των Γουίτκοφ-Κούσνερ. TASS

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Axios, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στο εδαφικό ζήτημα. Οι συνομιλητές σημείωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «δύσκολες» και «έντονες», αλλά παράλληλα παραγωγικές.

Ahead of his meeting with Putin, U.S. presidential envoy Witkoff took a walk across Red Square, accompanied by Putin’s aide Kirill Dmitriev. pic.twitter.com/4vvR83e3WX — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

BREAKING:



Witkoff and Kushner have arrived in Moscow for direct peace talks on Ukraine with Vladimir Putin.



The U.S. delegation is now heading to the Kremlin.



???? pic.twitter.com/qIAfiTo7fr — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων ΗΠΑ-Ρωσίας θα περιμένει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, ρωτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/12) για τις τελευταίες εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα «περιμένει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας» και θα αντιδράσει αναλόγως, με πιθανές επακόλουθες συναντήσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι θέλει να δει τα «πραγματικά αποτελέσματα» αυτών των συνομιλιών.

Ανέφερε ότι δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει δημόσια όλα τα μέρη της συμφωνίας, αλλά προσθέτει ότι «είδατε πολλά πράγματα στα μέσα ενημέρωσης».

Ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ξανά τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου, λέγοντας ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα αφορούν τα εδάφη της Ουκρανίας, τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες.

«Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι τα πιο ευαίσθητα και τα πιο σημαντικά. Και νομίζω ότι οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτά», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από TASS, Guardian

Διαβάστε επίσης