Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ - Γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ - Βίντεο

Πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ περπάτησε στο κέντρο της Μόσχας

Newsbomb

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ - Γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ - Βίντεο

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

TASS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μόσχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου θα βρεθεί στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Πριν την άφιξή του στο Κρεμλίνο, ο Γουίτκοφ, μαζί με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ, περπάτησαν στο στολισμένο για τα Χριστούγεννα κέντρο της Μόσχας, όπου γευμάτισαν μαζί σε πολυτελές εστιατόριο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

witkoff-μοσχα

Ο Στιβ Γουίτκοφ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ μπροστά από το θέατρο Μπολσόι στη Μόσχα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

TASS

Το Σάββατο η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, επικαλούμενη πηγές, έγραψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τον ειδικό απεσταλμένο του στη Μόσχα για να κάνει «άμεση πρόταση» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

bc2ede0d-5297-46d5-9123-99a8ca1c46cf.jpg

Η αυτοκινητοπομπή των Γουίτκοφ-Κούσνερ.

TASS

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Axios, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στο εδαφικό ζήτημα. Οι συνομιλητές σημείωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «δύσκολες» και «έντονες», αλλά παράλληλα παραγωγικές.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων ΗΠΑ-Ρωσίας θα περιμένει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, ρωτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/12) για τις τελευταίες εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα «περιμένει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας» και θα αντιδράσει αναλόγως, με πιθανές επακόλουθες συναντήσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι θέλει να δει τα «πραγματικά αποτελέσματα» αυτών των συνομιλιών.

Ανέφερε ότι δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει δημόσια όλα τα μέρη της συμφωνίας, αλλά προσθέτει ότι «είδατε πολλά πράγματα στα μέσα ενημέρωσης».

Ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ξανά τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου, λέγοντας ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα αφορούν τα εδάφη της Ουκρανίας, τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες.

«Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι τα πιο ευαίσθητα και τα πιο σημαντικά. Και νομίζω ότι οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτά», δήλωσε.

*Με πληροφορίες από TASS, Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Απειλούν να κλείσουν το τελωνείο των Κήπων οι αγρότες παρά τις προειδοποιήσεις Χρυσοχοΐδη - «Δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε»

16:50LIFESTYLE

Τίτλοι τέλους για Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Ευγενία Σαμαρά

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παρέλαβε τη σορό ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους το Ισραήλ

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Dave Coulier: Ο «Θείος Τζόι» διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο - Ξεκινά ακτινοβολίες

16:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με μπουφάν: Γιατί αποτελεί «κίνδυνο - θάνατο» - Τι δείχνουν έρευνες στη Γερμανία

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ - Γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ - Βίντεο

16:32WHAT THE FACT

Είδη ζωής στο Τσερνόμπιλ μεταλλάσσονται διαρκώς για να τρέφονται με ραδιενέργεια

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα 11.350 ευρώ καλείται να πληρώσει ο 16χρονος Ρομά με την κλεμμένη μηχανή

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Παραλία Πατρών: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τους Ιταλούς μετεωρολόγους - Σχηματίζεται μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

16:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών πρώην πρόεδρος της Ονδούρας - Απένειμε χάρη ο Τραμπ

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γιατί βάζει φόρο στα προφυλακτικά μετά από 30 χρόνια

16:15LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Η ώρα του «Πρωινού» και το εορταστικό του καναλιού

16:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσαν αποστολή οι «κίτρινοι» για το ντέρμπι Κυπέλλου

16:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone Business: Νέα προγράμματα κινητής για επαγγελματίες με απεριόριστη επικοινωνία και προστασία από ψηφιακές απειλές

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συγκλονιστικό βίντεο από μαθητές δημοτικού σχολείου κατά της οπλοκατοχής

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Giannis ικέτευε για ένα φάουλ (vid)

15:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη - Νεκρός 14χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ - Τον παρέσυρε τρένο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

16:50LIFESTYLE

Τίτλοι τέλους για Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Ευγενία Σαμαρά

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γιατί βάζει φόρο στα προφυλακτικά μετά από 30 χρόνια

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τους Ιταλούς μετεωρολόγους - Σχηματίζεται μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Μπορείτε να με στείλετε στις φυλακές της Χίου που κάνω... γυμναστική;» - Χειροπέδες σε 21χρονο «Γιουσέιν Μπολτ» που ξέφευγε από καταδιώξεις λόγω… ταχύτητας - Δείτε βίντεο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

15:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ένοχη για τρία αδικήματα

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η λεωφόρος Αρτέμιδος θεωρείται… εθνική οδός

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο «κάζο» για τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις: Τους έκλεψαν 20.000 σφαίρες - Τις μετέφερε ιδιώτης που πήγε για ύπνο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ - Γευμάτισε σε πολυτελές εστιατόριο με τον Κούσνερ και τον Ντμίτριεφ - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτά θυμίζουν λίγο χωροφύλακα»: Η Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε σε ερώτηση της ΕΡΤ για τα μπλόκα των αγροτών

15:25WHAT THE FACT

Μυστικά της γλώσσας των ανδρών: Τι ακούνε οι γυναίκες σε 7 φράσεις του συντρόφου τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ