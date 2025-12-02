Μαύρη Θάλασσα: Νέα ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας - Δείτε βίντεο

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο MIDVOLGA-2 δέχτηκε επίθεση περίπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά των Τουρκικών ακτών

Ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαίου είναι αγκυροβολημένο στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.

AP/Αρχείου
Ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία στη Γεωργία δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλίας, λίγες ημέρες αφού ουκρανικά drones χτύπησαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου».

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο MIDVOLGA-2 δέχτηκε επίθεση περίπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά των Τουρκικών ακτών. Τα 13 μέλη του πληρώματος δεν υπέστησαν τραυματισμούς και το πλοίο δεν έχει ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο κατευθυνόταν προς το τουρκικό λιμάνι της Σινώπης.

Τη Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση των ουκρανικών drones εναντίον των δύο ρωσικών δεξαμενόπλοιων, του Kaïros και του Virat, λέγοντας ότι σηματοδοτούσε μια «ανησυχητική κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, της ζωής και του περιβάλλοντος, ειδικά όταν γίνονται στην αποκλειστική ζώνη μας», δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική ομιλία. «Εκδίδουμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη σχετικά με τέτοιες καταστάσεις».

Δύο δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν λίγες ημέρες νωρίτερα

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο, τα δύο δεξαμενόπλοια Kairos και Virat χτυπήθηκαν με δραματικά στιγμιότυπα να κατέγραψαν τη στιγμή που έγινε η επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) δείχνει δύο θαλάσσια drones να κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς τα ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα οποία έχουν τεθεί υπό βαριές δυτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τα εμπάργκο.

Στο υλικό αποτυπώνεται η πρόσκρουση και η έκρηξη που ακολουθεί, δημιουργώντας τεράστιες πύρινες μπάλες στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα δεύτερο drone φαίνεται να πραγματοποιεί πανομοιότυπο πλήγμα σε άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Βοσπόρου.

Η λήψη μέσα από το ουκρανικό drone απεικονίζει το σκάφος να πλησιάζει το ελλιμενισμένο τάνκερ, πριν εκραγεί στη δεξιά πλευρά του, αφήνοντας πίσω μια φλεγόμενη λωρίδα και πυκνό μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, την επιχείρηση πραγματοποίησαν από κοινού η SBU και το ουκρανικό ναυτικό. Τα drones Sea Baby «προκάλεσαν κρίσιμες ζημιές» και τα δύο σκάφη «τέθηκαν εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kaïros – με σημαία Γκάμπια – τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου 28 μίλια ανοιχτά της επαρχίας Κοτζαέλι. Οι τουρκικές Αρχές έκαναν λόγο για «εξωτερικό πλήγμα» χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το πλοίο έπλεε άδειο προς το Νοβοροσίσκ.

Λίγο αργότερα, οι τουρκικές Αρχές επιβεβαίωσαν χτύπημα και σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, περίπου 35 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης.

Οι 25 ναυτικοί του Kaïros απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ασφαλείς είναι και οι 20 επιβαίνοντες του Virat, αν και αναφέρθηκε έντονος καπνός στο μηχανοστάσιο.

Τι είναι ο «σκιώδης στόλος» του Κρεμλίνου

Η λεγόμενη «shadow fleet» της Ρωσίας αποτελεί ένα δίκτυο παλαιών, χαμηλής αξιοπλοΐας δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Τα πλοία αυτά συχνά ταξιδεύουν χωρίς αξιόπιστη ασφάλιση, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα για να συγκαλύψουν την προέλευση του φορτίου.

Τα Kaïros και Virat έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και του Καναδά. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), τα δύο σκάφη επισκέπτονταν συχνά ρωσικά λιμάνια και απενεργοποιούσαν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

