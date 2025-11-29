Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

Δραματικά στιγμιότυπα κατέγραψαν τη στιγμή που δύο δεξαμενόπλοια της Ρωσίας χτυπήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα Sea Baby, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) δείχνει δύο θαλάσσια drones να κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς τα ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα οποία έχουν τεθεί υπό βαριές δυτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τα εμπάργκο.

Στο υλικό αποτυπώνεται η πρόσκρουση και η έκρηξη που ακολουθεί, δημιουργώντας τεράστιες πύρινες μπάλες στην επιφάνεια της θάλασσας.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet”



Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea.



Ένα δεύτερο drone φαίνεται να πραγματοποιεί πανομοιότυπο πλήγμα σε άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Βοσπόρου.

Η λήψη μέσα από το ουκρανικό drone απεικονίζει το σκάφος να πλησιάζει το ελλιμενισμένο τάνκερ, πριν εκραγεί στη δεξιά πλευρά του, αφήνοντας πίσω μια φλεγόμενη λωρίδα και πυκνό μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, την επιχείρηση πραγματοποίησαν από κοινού η SBU και το ουκρανικό ναυτικό. Τα drones Sea Baby «προκάλεσαν κρίσιμες ζημιές» και τα δύο σκάφη «τέθηκαν εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kaïros – με σημαία Γκάμπια – τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου 28 μίλια ανοιχτά της επαρχίας Κοτζαέλι. Οι τουρκικές αρχές έκαναν λόγο για «εξωτερικό πλήγμα» χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το πλοίο έπλεε άδειο προς το Νοβοροσίσκ.

Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν χτύπημα και σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, περίπου 35 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης.

Οι 25 ναυτικοί του Kaïros απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς συνεχίζεται. Ασφαλείς είναι και οι 20 επιβαίνοντες του Virat, αν και αναφέρθηκε έντονος καπνός στο μηχανοστάσιο.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν τα πλοία χτυπήθηκαν από νάρκες, σημειώνοντας ότι θα προβούν σε πλήρη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Από την αρχή της ρωσικής εισβολής το 2022, στη Μαύρη Θάλασσα έχουν εντοπιστεί και εξουδετερωθεί αρκετές νάρκες που είχαν τοποθετηθεί από τις δύο πλευρές.

Τι είναι η «σκιώδης αρμάδα» του Κρεμλίνου

Η λεγόμενη «shadow fleet» της Ρωσίας αποτελεί ένα δίκτυο παλαιών, χαμηλής αξιοπλοΐας δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Τα πλοία αυτά συχνά ταξιδεύουν χωρίς αξιόπιστη ασφάλιση, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα για να συγκαλύψουν την προέλευση του φορτίου.

Τα Kairos και Virat έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και του Καναδά. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), τα δύο σκάφη επισκέπτονταν συχνά ρωσικά λιμάνια και απενεργοποιούσαν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.