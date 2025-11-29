Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

Το περιστατικό έρχεται τη στιγμή που ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται στις ΗΠΑ σε μια νέα προσπάθεια προώθησης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.

Newsbomb

Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δραματικά στιγμιότυπα κατέγραψαν τη στιγμή που δύο δεξαμενόπλοια της Ρωσίας χτυπήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα Sea Baby, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) δείχνει δύο θαλάσσια drones να κατευθύνονται με μεγάλη ταχύτητα προς τα ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα οποία έχουν τεθεί υπό βαριές δυτικές κυρώσεις για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τα εμπάργκο.

Στο υλικό αποτυπώνεται η πρόσκρουση και η έκρηξη που ακολουθεί, δημιουργώντας τεράστιες πύρινες μπάλες στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα δεύτερο drone φαίνεται να πραγματοποιεί πανομοιότυπο πλήγμα σε άλλο ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Βοσπόρου.

Η λήψη μέσα από το ουκρανικό drone απεικονίζει το σκάφος να πλησιάζει το ελλιμενισμένο τάνκερ, πριν εκραγεί στη δεξιά πλευρά του, αφήνοντας πίσω μια φλεγόμενη λωρίδα και πυκνό μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, την επιχείρηση πραγματοποίησαν από κοινού η SBU και το ουκρανικό ναυτικό. Τα drones Sea Baby «προκάλεσαν κρίσιμες ζημιές» και τα δύο σκάφη «τέθηκαν εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kaïros – με σημαία Γκάμπια – τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου 28 μίλια ανοιχτά της επαρχίας Κοτζαέλι. Οι τουρκικές αρχές έκαναν λόγο για «εξωτερικό πλήγμα» χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το πλοίο έπλεε άδειο προς το Νοβοροσίσκ.

Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν χτύπημα και σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, περίπου 35 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης.

Οι 25 ναυτικοί του Kaïros απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς συνεχίζεται. Ασφαλείς είναι και οι 20 επιβαίνοντες του Virat, αν και αναφέρθηκε έντονος καπνός στο μηχανοστάσιο.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν τα πλοία χτυπήθηκαν από νάρκες, σημειώνοντας ότι θα προβούν σε πλήρη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Από την αρχή της ρωσικής εισβολής το 2022, στη Μαύρη Θάλασσα έχουν εντοπιστεί και εξουδετερωθεί αρκετές νάρκες που είχαν τοποθετηθεί από τις δύο πλευρές.

Τι είναι η «σκιώδης αρμάδα» του Κρεμλίνου

Η λεγόμενη «shadow fleet» της Ρωσίας αποτελεί ένα δίκτυο παλαιών, χαμηλής αξιοπλοΐας δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Τα πλοία αυτά συχνά ταξιδεύουν χωρίς αξιόπιστη ασφάλιση, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα για να συγκαλύψουν την προέλευση του φορτίου.

Τα Kairos και Virat έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και του Καναδά. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), τα δύο σκάφη επισκέπτονταν συχνά ρωσικά λιμάνια και απενεργοποιούσαν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Sir Tom Stoppard σε ηλικία 88 ετών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

18:47ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τιμά με λαμπρότητα τον πολιούχο και προστάτη της - Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

18:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Αλαφούζο η τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ

18:18LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Σύλληψη 36χρονου για την έκρηξη σε κατάστημα – Μέσα από τις φυλακές δόθηκε η εντολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ