Το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας

Tο δεξαμενόπλοιο MIDVOLGA-2 δέχτηκε επίθεση περίπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά των Τουρκικών ακτών

Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και συνεχίζει να πλέει προς το τουρκικό λιμάνι της Σινώπης, γνωστοποίησε μέσω του X η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Η Tribeca τόνισε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από drone. Δεν έχει καταστεί σαφής μέχρι στιγμής η προέλευση της επίθεσης και η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η τουρκική ναυτιλιακή αρχή ανέφερε ότι το πλοίο έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ενώ η Tribeca δήλωσε ότι κατευθυνόταν προς τη Μερσίνη. Και οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το πλοίο συνεχίζει να πλέει τώρα προς τη Σινώπη, χωρίς βοήθεια.

«Τα απαραίτητα μηνύματα διαβιβάστηκαν στα αρμόδια μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος όταν ρωτήθηκε για σχόλια, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Drones έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να συσσωρεύσει πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία εμπλοκή στη σημερινή επίθεση, ότι «θα ήταν παράλογο» να επιτεθεί στο πλοίο δεδομένης της πορείας του προς τη Γεωργία, προσθέτοντας ότι αυτό «υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να σκηνοθέτησε όλο αυτό».

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό και διαψεύδουμε επισήμως τυχόν ισχυρισμούς τέτοιου είδους που διατυπώνονται από τη ρωσική προπαγάνδα», δήλωσε ο Τίχι στο X.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο μέχρι στιγμής από τη Μόσχα.

Ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, σε μια προειδοποίηση «προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Τι είναι ο «σκιώδης στόλος» του Κρεμλίνου

Η λεγόμενη «shadow fleet» της Ρωσίας αποτελεί ένα δίκτυο παλαιών, χαμηλής αξιοπλοΐας δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία. Τα πλοία αυτά συχνά ταξιδεύουν χωρίς αξιόπιστη ασφάλιση, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους και πραγματοποιούν μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα για να συγκαλύψουν την προέλευση του φορτίου.

Τα Kaïros και Virat έχουν μπει τους τελευταίους μήνες στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και του Καναδά. Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), τα δύο σκάφη επισκέπτονταν συχνά ρωσικά λιμάνια και απενεργοποιούσαν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

