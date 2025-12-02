Βαρυσήμαντη δήλωση Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Στιβ Γούιτκοφ, δήλωσε κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο φόρουμ «Russia Calling!» ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και τάσσονται υπέρ του πολέμου, και ζητούν από την Ουκρανία πράγματα που είναι απαράδεκτα για τη Ρωσία.

«Η Ευρώπη εξακολουθεί να ζει με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία, αν και με το μυαλό της καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αδύνατο» ανέφερε ο Πούτιν. «Η Ευρώπη εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία του Τραμπ, όλες οι προτάσεις της έχουν αυτό το στόχο. Αν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία, σύντομα η Μόσχα «δεν θα έχει με ποιον να διαπραγματευτεί». Αφού αρχικά υποστήριξε ότι «η Ρωσία ενεργεί χειρουργικά στην Ουκρανία» και «αυτό δεν είναι πόλεμος», προειδοποίησε ότι «σε περίπτωση επίθεσης από την Ευρώπη θα είναι διαφορετικά».

Όπως υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού. «Το Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ) ήταν μια ισχυρή οχυρωμένη περιοχή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και σήμερα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του ρωσικού στρατού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα εντείνουμε τα πλήγματα σε ουκρανικούς λιμένες, θα λάβουμε μέτρα εναντίον δεξαμενόπλοιων που βοηθούν την Ουκρανία», προειδοποίησε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι «οι ηγέτες της Ουκρανίας θα σκεφθούν αν αξίζουν τέτοιες πρακτικές. Η ουκρανική ηγεσία φαίνεται να ζει σε άλλο πλανήτη» δήλωσε ειρωνικά και πρόσθεσε: «Το Κίεβο δεν ασχολείται με τις τρέχουσες οικονομικές και στρατιωτικές υποθέσεις. Είναι απασχολημένο να ζητιανεύει χρήματα».

.

‼️?? Pres Vladimir Putin: Russia will continue to pursue a sovereign economic policy.



❗️Russia is not going to war with Europe, but if Europe starts, then we are ready right now"



The Russian economy is successfully coping with external pressure.



We are working in close… https://t.co/LjIcHB3lHo pic.twitter.com/6h9d0uuFl9 — ⏳Towhee ?☮️ (@amborin) December 2, 2025

«Πειρατεία οι επιθέσεις εναντίον των δεξαμενοπλοίων»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σήμερα να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο «βελτιώθηκε» μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ

«Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στhν Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Σήμερα η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα, μετά τις 5 το απόγευμα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από [για] τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Διαβάστε επίσης