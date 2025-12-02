Live

Live η επίσκεψη Γουίτκοφ-Πούτιν στο Κρεμλίνο - Στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ έφτασαν στο Κρεμλίνο εν μέσω ρωσικής προέλασης στο Ποκρόφσκ και εμπρηστικών δηλώσεων από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Newsbomb

Live η επίσκεψη Γουίτκοφ-Πούτιν στο Κρεμλίνο - Στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στο Κρεμλίνο, στις 6 Αυγούστου 2025. 

Gavriil Grigorov/AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
Στο Κρεμλίνο υποδέχεται σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ για συζητήσεις επί του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, λίγη ώρα μετά τις επιθετικές δηλώσεις του προς τις Ευρωπαϊκές χώρες, όπου ανέφερε ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα».

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες πριν τη συνάντησή του με τον Στιβ Γουίτκοφ ότι εμποδίζουν το έργο της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αφίχθησαν στο Κρεμλίνο, μετά από γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο της Μόσχας με τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις LIVE από το Κρεμλίνο:

