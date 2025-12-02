Ρούτε: «Πεπεισμένος» ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ θα «αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πεπεισμένος ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την Ουκρανία «θα αποκαταστήσουν στο τέλος την ειρήνη στην Ευρώπη», λίγο πριν από τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στη Μόσχα ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές οι συνεχείς προσπάθειες θα αποκαταστήσουν τελικά την ειρήνη στην Ευρώπη», τόνισε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, επαινώντας το έργο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στη ρωσική πρωτεύουσα, μετέδωσε στις 16:00 ώρα Ελλάδας το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν με τον Πούτιν αργότερα σήμερα για συνομιλίες για το ουκρανικό, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών που έγιναν στη Φλόριντα τις τελευταίες ημέρες.

«Θα δούμε αν οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να χορέψουν»

«Χρειάζονται δύο για το τανγκό. (...) Οι Ουκρανοί θέλουν να μπουν στον χορό, θέλουν να βάλουν ένα τέλος σε αυτό και εκτιμούν ιδιαίτερα τις αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες. Σήμερα θα δούμε αν και οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να χορέψουν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ συναντώνται στις Βρυξέλλες αύριο, Τετάρτη, για να συζητήσουν αυτές τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά απουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Δεν θα βγάλω κανένα συμπέρασμα» από αυτή την απουσία, είπε ο Ρούτε, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε «στενή επαφή» με τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε η Ουάσινγκτον, το οποίο απαγορεύει δια παντός στην Ουκρανία να γίνει μέλος της Συμμαχίας, ο Ρούτε δήλωσε ότι οποιεσδήποτε διατάξεις που αφορούν το ΝΑΤΟ θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης «ξεχωριστά» και στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η συναίνεση που απαιτείται για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Η πρακτική είναι, όπως γνωρίζετε, ότι απαιτείται συναίνεση από όλους τους συμμάχους για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει συναίνεση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», σημείωσε.

